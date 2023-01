Milan – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (08.01.2023)

Hit 17. kolejki Serie A. Na San Siro przyje偶d偶a Roma, kt贸ra zechce si臋 postawi膰 aktualnemu mistrzowi oraz wiceliderowi tabeli. Milan b臋dzie faworytem tej potyczki, a cel jest jeden – pogo艅 za Napoli.

Milan – Roma zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Jedni i drudzy rozpocz臋li rok od wygranych. Mieli jednak rywali du偶o ni偶ej notowanych. Milan pokona艂 Salernitan臋 2:1, po szybkich golach na pocz膮tku meczu. Mistrz W艂och nadal bez Mike’a Maignana w bramce, co stanowi k艂opot. Musi jednak nadrabia膰 atak, a tak偶e pozosta艂e formacje, wobec braku najlepszego golkipera ubieg艂ego sezonu. Milan w 艣rod臋 sam wygra艂, a dodatkowo dosta艂 prezent od… lokalnego rywala. Inter pokona艂 Napoli, dzi臋ki czemu Rossoneri zbli偶yli si臋 do lidera na pi臋膰 punkt贸w.

Roma to zesp贸艂, kt贸ry spo艣r贸d ligowej czo艂贸wki strzela najmniej. Niestety mo偶na odnie艣膰 to nieco do Jose Mourinho, ale p贸ki jest skutecznie, to trudno mie膰 pretensje do Portugalczyka. Co ciekawe na mecz z Boloni膮 zabrak艂o w ataku kontuzjowanego Belottiego, a tylko na 艂awce rozpocz膮艂 Tammy Abraham. Warto doda膰, 偶e obok niego siedzia艂 inny napastnik – Jordan Majchrzak, czyli 18-letni Polak wypo偶yczony do Rzymu z Legii Warszawa. By膰 mo偶e ju偶 nied艂ugo doczeka si臋 ligowego debiutu w barwach Giallorossich.

Milan – Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Milan, kurs: 1.90

remis, kurs: 3.65

Roma, kurs: 4.30

Milan – Roma nasze typy

Stawiamy na wygran膮 mistrza W艂och, ale bramki powinny pa艣膰 z obu stron.

Nasze typy Milan 1.90

Obie strzel膮 1.82

Milan – Roma fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z sz贸st膮 ekip膮 tabeli. Oba zespo艂y dzieli 6pkt: 36 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Milan u siebie wygra艂 7 mecz贸w i zanotowa艂 tylko jedn膮 pora偶k臋

Roma na wyjazdach zdoby艂a 17pkt w o艣miu meczach i jest pod tym wzgl臋dem drugim najlepszym – obok Atalanty – zespo艂em w lidze

W ubieg艂ym sezonie Milan dwukrotnie pokona艂 Rome – 2:1 na Olimpico i 3:1 na San Siro

