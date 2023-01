Arkadiusz Milik ratuje Juventus pięknym golem z wolnego

Pierwsze spotkanie w 2023 roku było prawdziwą męką dla fanów Juventusu. Skończyło się jednak pozytywnie. Przede wszystkim, dzięki Polakowi. Arkadiusz Milik popisał się świetnym strzałem z rzutu wolnego. W doliczonym czasie dał triumf rzutem na taśmę nad Cremonese.

To był po prostu nieudany mecz w wykonaniu Starej Damy. Juventus męczył się z beniaminkiem z Cremony. Co więcej, mógł przegrywać. Na koniec pierwszego kwadransa gola dla gospodarzy strzelił Emanuele Valeri, ale system VAR go nie uznał. Tutaj szczęście dopisało Wojciechowi Szczęsnemu. Polski bramkarz miałby swój niechlubny udział przy tym trafieniu.

Wszystko zapowiadało na remisowy rezultat na koniec meczu. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce, a raczej lewą nogę wziął Arkadiusz Milik. Polski napastnik przymierzył w 91. minucie z rzutu wolnego i nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. To był już piąty ligowy gol Polaka w tym sezonie Serie A. W teorii szósty, ale jeden nie został – niesłusznie – uznany. Łącznie Arkadiusz Milik ma na swoim koncie siedem goli dla Juve.

🇵🇱 ARKADIUSZ MILIK BOHATEREM JUVENTUSU FC! 🔥 Uderzenie Polaka z rzutu wolnego 🎯 w doliczonym czasie gry zapewniło Starej Damie komplet punktów! ⚽️🤩 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/8P6g6TlF9m — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 4, 2023

Juventus po tej wygranej utrzymał trzecie miejsce w tabeli, z dorobkiem 34pkt. Do drugiego Milanu tracą dwa punkty, a do prowadzącego Napoli siedem. Kolejny mecz turyńczycy rozegrają już w sobotę, gdy na Allianz Stadium przyjedzie Udinese. Tydzień później czeka ich hitowe starcie z Napoli na wyjeździe.