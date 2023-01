Polski Nostradamus gra na grubo w ETOTO i rozbija bank

By rozbić bank wygranych, trzeba grać na grubo. Doskonale o tym wie gracz, który 4 stycznia 2023 r. wygrał w ETOTO ponad 530 000 zł. A to wszystko za sprawą gola Arkadiusza Milika w doliczonym czasie gry, który zapewnił Juventusowi zwycięstwo we wczorajszym meczu.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie kilka ciekawych faktów. Pierwszy kupon AKO polski Nostradamus zawarł 23 listopada 2022 r. Był tak pewny wszystkich swoich typów, że powielił go aż… 269 razy! Zainwestował 28 970 zł. Na grubo. Jednak na rozliczenie musiał poczekać aż do 4 stycznia 2023 r. Gdyby nie gol Arkadiusza Milika, któremu szczęście ostatnio niezbyt dopisywało, nic by z tego nie było. Niemniej, nowy rok był dla niego łaskawy. Przewidział przyszłość? Wszystko na to wskazuje. Być może faktycznie jest jasnowidzem, albo potrafi podróżować w czasie, niczym Marty McFly z Powrotu do przyszłości. A może przy okazji posiada Almanach Sportowy na obecny rok. Tak, czy inaczej, dzięki wysokim kursom w ETOTO i swojej imponującej grze za wysokie stawki, teraz jest bogatszy o ponad pół miliona złotych – może doinwestować swój DeLorean i planować kolejne podróże w czasie.

– Nasz gracz ewidentnie wykazał się niecodzienną, jak na realia bukmacherskie, cierpliwością, ponieważ rozliczenie się pierwszego i ostatniego meczu na jego wszystkich kuponach dzieliło łącznie 40 dni. Przez ten cały okres faworyci, którzy znaleźli uznanie w jego oczach ostatecznie nie zawodzili i tym samym doprowadzili go do 91 minuty meczu Cremonese – Juventus, kiedy to z rzutu wolnego bramkę na wagę zwycięstwa zdobył reprezentant Polski, Arkadiusz Milik. Niedługo po tym zdarzeniu nastąpił końcowy gwizdek w tym spotkaniu, a gracz ETOTO mógł świętować wygraną, którą z pewnością zapamięta na długo. – Adam, VIP Manager ETOTO

Co więcej, to nie jego pierwsza wysoka wygrana w ETOTO. Czyżbyśmy mieli w Polsce prawdziwego Nostradamusa? Wszystko na to wskazuje!