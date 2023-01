Huesca – Albacete 🇪🇸 Typy, kursy (09.01.2023)

Ostatni mecz 22. kolejki w LaLiga 2. Obecnie ko艅cz膮cy si臋 weekend to moment, w kt贸rym drugoligowcy w Hiszpanii rozpoczynaj膮 rund臋 rewan偶ow膮. W poniedzia艂ek Huesca podejmuje Albacete. W tabeli wy偶ej go艣cie, ale to gospodarze s膮 uznawani za faworyta.

Huesca – Albacete zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

Huesca to ewidentnie dru偶yna swojego boiska. U siebie 21pkt w dziesi臋ciu meczach, co robi wra偶enie. Dodatkowo bilans bramkowy, kt贸ry podkre艣la ich bardzo skuteczn膮 gr臋, chocia偶 ma艂o efektown膮 – 11:4. Kr贸tko m贸wi膮c stawiaj膮 niemal wszystko na jedn膮 kart臋 pod wzgl臋dem mecz贸w u siebie. Skoro tam idzie, to trudno im si臋 dziwi膰 i musz膮 nadal tak punktowa膰 przed swoimi kibicami.

Naprzeciwko Albacete, czyli si贸dma dru偶yna tabeli. Dzi臋ki takiej pozycji s膮 o krok od strefy bara偶owej o LaLiga. Granada wyprzedza ich w tym momencie tylko lepszym bilansem bramkowym. 艢cisk jest jednak du偶y i ka偶da wygrana oraz ka偶da przegrana mo偶e mie膰 spore konsekwencje, czyli wyskok lub spadek w tabeli.

Huesca – Albacete kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Huesca wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.10

Albacete wygra, kurs: 3.20

Huesca – Albacete nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy, kt贸rzy w domu s膮 piekielnie mocni. Warto zaryzykowa膰 typ ze zwyci臋stwem bez straty gola.

Nasze typy Huesca 2.35 Zagraj

Zagraj Huesca wygra do 0 3.35 Zagraj

Huesca – Albacete fakty meczowe

Spotkanie 11. z 7. dru偶yn膮 LaLiga 2. Oba zespo艂y dziel膮 4pkt: 28 do 32 na korzy艣膰 go艣ci

Huesca u siebie zdoby艂a 21 z 28. punkt贸w. Ekipa z Aragonii w domu ma 艣redni膮 pkt 2,1/spotkanie

Albacete poza domem zdoby艂o 15pkt w dziesi臋ciu grach

W pierwszym meczu tych ekip Albacete wygra艂o 2:1