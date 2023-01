Bristol – Swansea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 typy, kursy (8.01.2023)

W niedzielnym starciu 1/32 fina艂u FA Cup zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re rywalizuj膮 na co dzie艅 na zapleczu Premier League. Bristol podejmie na w艂asnym terenie Swansea.聽

Bristol – Swansea zapowied藕 (niedziela, 13:30)

Bristol nie ma p贸ki co najbardziej udanego sezonu. Tu偶 za p贸艂metkiem rywalizacji w Championship gospodarze niedzielnego spotkania plasuj臋 si臋 w dolnej cz臋艣ci stawki i wydaje si臋 bardzo prawdopodobne, 偶e do samego ko艅ca b臋d膮 oni zaanga偶owani w walk臋 o utrzymanie si臋 na zapleczu angielskiej ekstraklasy.

Zbyt wiele powod贸w do optymizmu nie maj膮 r贸wnie偶 kibice Swansea. Ich ulubie艅cy co prawda prezentuj膮 si臋 w obecnej kampanii nieco lepiej ni偶 Bristol, ale r贸wnie偶 nie maj膮 co marzy膰 o tym, 偶e uda si臋 w艂膮czy膰 do walki o awans do Premier League. Ekipie z Walii powinno zale偶e膰 przede wszystkim na zapewnieniu sobie miejsca w Championship na przysz艂y sezon.

Bristol – Swansea nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa go艣ci.

Bristol – Swansea kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bristol, kurs: 2.88

remis, kurs: 3.25

wygrana Swansea, kurs: 2.47

Bristol – Swansea fakty meczowe

Gospodarze wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Swansea przegra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie obu dru偶yn sko艅czy艂o si臋 remisem

Bristol – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Coventry – Bristol 1:1

Millwall – Bristol 0:0

Bristol – West Brom 0:2

Bristol – Stoke 1:2

Rotterham – Bristol 1:3

Swansea – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Swansea – Burnley 1:2

Swansea – Watford 4:0

Reading – Swansea 2:1

Coventry – Swansea 3:3

Swansea – Norwich 0:1

