Nicolas Tagliafico: “Polacy prosili nas, byśmy więcej nie strzelali”

Od zakończenia katarskiego mundialu minęło już trochę czasu, jednak zakończone w drugiej połowie grudnia mistrzostwa świata wciąż budzą w naszym kraju spore emocje. Szerokim echem odbiły się słowa Nicolasa Tagliafico, którzy przyznał, że w meczu z Polską Argentyńczycy zostali poproszeni o to, by nie strzelać więcej bramek.

Spotkanie z Argentyną przyniosło reprezentacji Polski “zwycięską porażkę”. Biało-czerwoni ulegli mistrzom świata 0:2, ale taki rezultat zapewniał piłkarzom Czesława Michniewicz awans do 1/8 finału. Wokół przegranej z Argentyńczykami narosło mnóstwo wątpliwości, bowiem w końcówce spotkania Albicelestes praktycznie zaprzestali ataków na bramkę Polaków. O szczegółach tamtego meczu opowiedział podczas transmisji na Twitchu lewy obrońca Nicolas Tagliafico.

“Nie atakujcie więcej”

– W meczu z Polską po naszym pierwszym golu oni nie chcieli już więcej grać. Kiedy zdobyliśmy drugiego, jeden z Polaków powiedział do mnie po hiszpańsku, na ile potrafił: “nie atakujcie więcej, proszę!”. Kolejny gol mógłby ich wyeliminować – powiedział Tagliafico. – Gdyby wyszedł Meksyk, wszystko by się zmieniło. Wyeliminowałby Francję, doszłoby do chaosu w drabince i nie zostalibyśmy mistrzami świata – dodał z przymrużeniem oka.