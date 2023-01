Milan – Torino 🇮🇹 Typy, kursy (11.01.2023)

Drugi mecz w tym tygodniu w Pucharze W艂och i drugi na San Siro. We wtorek Inter, w 艣rod臋 Milan podejmuje rywala. Przeciwnikiem Torino, a zatem znacznie ni偶ej notowana ekipa. Rossoneri b臋d膮 faworytem i celem jest awans do 1/4 fina艂u.

Milan – Torino zapowied藕 (艣roda, 21:00)

W nie najlepszych nastrojach przyst臋puj膮 gospodarze do tego meczu. Mia艂y by膰 dwa zwyci臋stwa na pocz膮tek 2023 roku, a tymczasem ko艅c贸wka z Rom膮 popsu艂a humory. Prowadzili 2:0 do 86. minuty i wypu艣cili komplet punkt贸w, zaledwie remisuj膮c. Teraz jednak czas na przeciwnika, z kt贸rym absolutnie trzeba wygra膰 w pucharze i zameldowa膰 si臋 w 1/4 fina艂u. Powody s膮 dwa. Pierwszym jest rewan偶 za pa藕dziernikow膮 pora偶k臋 w lidze. Drugim jest 艂atwa droga do p贸艂fina艂u. Kolejnym rywalem b臋dzie kto艣 z dw贸jki Fiorentina lub Sampdoria.

Torino wr贸ci艂o do ligi w 艣redniej dyspozycji. Tak trzeba nazwa膰 remis z ostatni膮 w贸wczas Veron膮, a tak偶e Salernitan膮. Na pewno liczyli na wi臋cej – przynajmniej 4pkt – a sko艅czy艂o si臋 na dw贸ch. Torino nadal w 艣rodku tabeli, chocia偶 by艂a okazja, by podgoni膰 czo艂贸wk臋. Teraz trudny mecz pucharowy, w kt贸rym na pewno nie b臋d膮 faworytem na San Siro. Warto doda膰, 偶e dwa lata temu – 12 stycznia 2021 – tak偶e grali w 1/8 fina艂u na San Siro i przegrali z Milanem dopiero po rzutach karnych(wcze艣niej 0:0 w meczu i dogrywce).

Milan – Torino kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Milan, kurs: 1.55

Remis, kurs: 4.00

Torino, kurs: 5.85

Milan – Torino nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy i przynajmniej trzy gole w meczu.

Milan – Torino fakty meczowe

Spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu W艂och. W kolejnej rundzie zwyci臋zca zagra z kim艣 z pary: Fiorentina/Sampdoria

Po powrocie do gry Milan pokona艂 Salernitan臋 oraz zremisowa艂 z Rom膮. Z kolei Torino zanotowa艂o dwa remisy: Hellas i Salernitana

W tym sezonie w lidze Torino ogra艂o Milan 2:1 pod koniec pa藕dziernika

