Real Madryt – Valencia 🇪🇸 typy, kursy (11.01.2023)

Ju偶 w 艣rod臋 wieczorem na King Fahd International Stadium Real Madryt i Valencia zmierz膮 si臋 ze sob膮 w meczu, kt贸rego stawk膮 b臋dzie fina艂 Superpucharu Hiszpanii.聽

Real Madryt – Valencia zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem tego starcia. “Kr贸lewscy” ponownie spisuj膮 si臋 w tym sezonie znakomicie i wydaje si臋, 偶e do ostatnich kolejek w La Liga pomi臋dzy Realem i Barcelon膮 trwa艂a b臋dzie walka o tytu艂 mistrza Hiszpanii. Ju偶 w 艣rod臋 ekipa z Madrytu ma jednak wykona膰 pierwszy krok w kierunku Superpucharu Hiszpanii. Wszystko co musz膮 zrobi膰 “Kr贸lewscy”, to pokona膰 Valenci臋.

Spodziewamy si臋, 偶e “Kr贸lewscy” nie powinni mie膰 z tym wi臋kszego problemu, gdy偶 Valencia plasuje si臋 w La Liga znacznie ni偶ej od Realu, a po powrocie do gry po mistrzostwach 艣wiata “Nietoperze” przegra艂y oba swoje mecze. Bardzo wiele wskazuje na to, 偶e ich passa mo偶e niebawem przed艂u偶y膰 si臋 do trzech spotka艅.

Real Madryt – Valencia nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e zwyci臋zc膮 tego spotkania b臋dzie Real.

Nasze typy Real Madryt 1.53 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Real Madryt – Valencia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Realu, kurs: 1.54

remis, kurs: 4.35

wygrana Valencii, kurs: 5.90

Real Madryt – Valencia fakty meczowe

Real Madryt wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Valencia przegra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Realu

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Villarreal – Real Madryt 2:1

Caserano – Real Madryt 0:1

Valladolid – Real Madryt 0:2

Real Madryt – Cadiz 2:1

Vallecano – Real Madryt 3:2

Valencia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Valencia – Cadiz 0:1

La Nucia – Valencia 0:3

Villarreal – Valencia 2:1

Valencia – AZ Alkmaar 1:3

Valencia – Nottingham 1:2

