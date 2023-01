Club Brugge – Anderlecht 🇧🇪 Typy, kursy (15.01.2023)

Wyblak艂y klasyk, tak mo偶na okre艣li膰 to spotkanie. Club Brugge to aktualny mistrz kraju, ale czwarty zesp贸艂 tego sezonu. Jednak to du偶o lepiej ni偶 legendarny Anderlecht. Klub z przedmie艣膰 Brukseli zajmuje dopiero 11. miejsce. Faworytem zatem gospodarze.

Club Brugge – Anderlecht zapowied藕 (niedziela, 13:30)

Gospodarze na czwartym miejscu w tabeli, ale to efekt s艂abej jesieni w lidze. W Lidze Mistrz贸w pe艂na moc i awans do 1/8 fina艂u. Tymczasem na krajowym podw贸rku odpadli z pucharu, a tak偶e maj膮 ju偶 15pkt straty do prowadz膮cego Genku. Strata si臋 powi臋kszy艂a po pora偶ce przed tygodniem 1:3 na wyje藕dzie z liderem. Club Brugge jeszcze nie wygra艂 po powrocie z mundialu. Dwie pora偶ki oraz remis to bilans bardzo s艂aby. Zw艂aszcza, 偶e osi膮gni臋ty m.in. na meczach z St. Truiden czy Leuven. Teraz czas na prze艂amanie w domu.

Rywalem Anderlecht, kt贸ry od d艂u偶szego czasu jest tylko nazw膮. Awanse do europejskich puchar贸w tak, ale szans na mistrzostwo nie ma od jakiego艣 czasu. Kryzys jest mocno widoczny w zespole Fio艂k贸w. W tym momencie dopiero 11. pozycja w tabeli. Poza tym ogromnym k艂opotem s膮 mecze wyjazdowe. Poza domem ledwie 9pkt w dziesi臋ciu meczach, a i to mimo ostatniej wygranej w Charleroi. Nie wr贸偶y to dobrze przed trudnym wyjazdem do Brugii.

Club Brugge – Anderlecht kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Club Brugge wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.70

Anderlecht wygra, kurs: 3.60

Club Brugge – Anderlecht nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy oraz przynajmniej trzy gole w meczu.

Nasze typy Club Brugge 2.00

Powy偶ej 2,5 bramki 1.75

Club Brugge – Anderlecht fakty meczowe

Spotkanie 4. z 11. dru偶yn膮 Jupiler League. Oba zespo艂y dzieli 11pkt: 34 do 23 na korzy艣膰 gospodarzy

Club Brugge u siebie zdoby艂 21pkt w dziesi臋ciu meczach i strzeli艂 23 gole

Anderlecht na wyjazdach zdoby艂 zaledwie 10pkt w dziewi臋ciu potyczkach

W tym sezonie Club Brugge pokona艂 ju偶 Anderlecht 1:0 na wyje藕dzie

