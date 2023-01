Lecce – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (14.01.2023)

Spotkanie Dawida z Goliatem. Beniaminek kontra mistrz kraju. Milan przyjeżdża do Lecce i jest zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki. Czy Rossoneri wejdą na odpowiednie tory także w meczach wyjazdowych?

Lecce – Milan zapowiedź (sobota, 18:00)

Gospodarze spisują się w tym sezonie nadspodziewanie dobrze. Typowani jako jeden z faworytów do spadku, póki co zajmują miejsce w połowie tabeli. To jednak efekt dobrej postawy tuż przed mundialem i teraz. W pięciu ostatnich grach zdobyli 11pkt, czyli grubo ponad połowę swojego dorobku. Przed przerwą remis w Udine oraz wygrane nad Atalantą czy Sampdorią. Po powrocie triumf nad Lazio i remis w La Spezii. To wygląda naprawdę dobrze, a po Milanie czekają ich teoretycznie łatwiejsze mecze – Hellas, Salernitana czy Cremonese.

Mistrz kraju ma czego żałować po ostatnim weekendzie. Prowadzili 2:0 z Romą i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Zabrakło kilku minut do wygranej, a skończyło się tylko remisem. To potknięcie wykorzystał Juventus, wobec czego Milan spadł na trzecie miejsce, zamiast pozostać na drugim z pięcioma punktami straty do Napoli. Teraz znowu trzeba odrabiać straty do lidera. Jednocześnie Rossoneri muszą mieć w pamięci, że lada moment trudne i ważne mecze. W środę derby Mediolanu o Superpuchar Włoch, a kilka dni później zagrają w Rzymie z Lazio.

Lecce – Milan kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Lecce wygra, kurs: 6.00

Remis, kurs: 4.20

Milan wygra, kurs: 1.60

Lecce – Milan nasze typy

Stawiamy zdecydowanie na gości.

Nasze typy Milan 1.60 Zagraj

Zagraj Milan powyżej 1,5 bramki 1.75 Zagraj

Lecce – Milan fakty meczowe

Spotkanie 11. z trzecią ekipą Serie A. Oba zespoły dzieli 18pkt: 19 do 37 na korzyść gości

Milan na wyjazdach zdobył 15pkt w ośmiu meczach, bramki: 11:7

Lecce u siebie zgarnęło 10pkt w ośmiu grach, bramki: 9:9

Ostatni mecz tych ekip na Via del Mare odbył się w czerwcu 2020. Wtedy Milan wygrał 4:1

