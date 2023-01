AEK – Panetolikos 🇬🇷 typy, kursy (15.01.2023)

W niedziel臋 popo艂udniu AEK Ateny zmierzy si臋 z Panetolikosem w ramach 18. kolejki ligi greckiej. B臋dzie to starcie drugiej i 贸smej dru偶yny tabeli.



AEK – Panetolikos zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze niedzielnego spotkania s膮 wiceliderem tabeli ligi greckiej maj膮c na koncie trzydzie艣ci osiem punkt贸w. Oznacza to, 偶e AEK traci do lidera cztery oczka. W poprzednich pi臋ciu meczach AEK przegra艂o tylko raz – mia艂o to miejsce na pocz膮tku 2023 roku w spotkaniu przeciwko Gianninie.

Na 贸smej lokacie w tabeli znajduje si臋 Panetolikos, kt贸ry do tej pory zdoby艂 dziewi臋tna艣cie oczek. Celem tego zespo艂u z pewno艣ci膮 b臋dzie awans do grupy mistrzowskiej, czyli zaj臋cie co najmniej sz贸stego miejsca. Obecnie strata Panetolikosu do tej pozycji wynosi siedem punkt贸w.

AEK – Panetolikos nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e to gospodarze wygraj膮 ten mecz.

AEK – Panetolikos kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana AEK-u, kurs: 1.16

remis, kurs: 7.00

wygrana Panetolikosu, kurs: 18.00

AEK – Panetolikos fakty meczowe

AEK wygra艂 cztery spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

Panetolikos zajmuje 贸sme miejsce w tabeli i traci siedem punkt贸w do grupy mistrzowskiej

AEK zajmuje drugie miejsce i traci cztery punkty do lidera

AEK pi臋膰 ostatnich spotka艅

AEK – Panathinaikos 1:0

Giannina – AEK 2:1

Volos – AEK 0:4

AEK – Lamia 3:0

Kifisas – AEK 0:2

Panetolikos pi臋膰 ostatnich spotka艅

Panetolikos – Crete 0:4

Panetolikos – Atromitos 2:0

Aris – Panetolikos 1:0

Panetolikos – PAOK 0:2

Panetolikos – Asteras 1:1

