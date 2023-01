Marsylia – Lorient 🇫🇷 Typy, kursy (14.01.2023)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 drugi sobotni mecz w Ligue 1. Trzecia Marsylia podejmuje sz贸ste Lorient. Go艣cie to rewelacja tego sezonu. Czy sprawi膮 kolejn膮 niespodziank臋?聽

Marsylia – Lorient zapowied藕 (sobota, 19:00)

Marsylczycy na trzecim miejscu, a po mundialu s膮 w 艣wietnej dyspozycji. Cztery mecze i cztery wygrane. W ka偶dym z nich strzelali przynajmniej dwa gole. Pokonali Tuluze, Montpellier oraz Troyes. Teraz poprzeczka jeszcze wy偶ej, bo czeka na nich rewelacyjne Lorient. Lekko nie b臋dzie, ale na swoim obiekcie maj膮 obowi膮zek ogra膰 kolejnego przeciwnika. Tym bardziej 偶e w kolejnych tygodniach w domu nie b臋dzie l偶ej – Monaco, Nicea i PSG odwiedz膮 Stade Velodrome.

Lorient to jedna z rewelacji tego sezonu Ligue 1. Sz贸ste miejsce tu偶 przed p贸艂metkiem sezonu to ogromne zaskoczenie. W tym momencie uzbierali 32pkt, a w ca艂ym poprzednim 36! To pokazuje, jaka zmiana zasz艂a w Bretanii. Na koniec pierwszej cz臋艣ci rozgrywek wyjazd na Velodrome do Marsylii. Zero oczekiwa艅 przed Lorient, ale nie s膮 bez szans. Tym bardziej, 偶e na wyjazdach lepiej punktuj膮. W delegacjach dotychczas 18pkt i s膮 czwartym najlepszym wyjazdowiczem ligi. W tygodniu pokazali si臋 ju偶 z dobrej strony przeciwko czo艂贸wce – 2:2 z Monaco. Du偶a w tym zas艂uga kapitalnego Nigeryjczyka Terema Moffiego, kt贸ry strzeli艂 ju偶 11 goli!

Marsylia – Lorient kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Marsylia, kurs: 1.38

Remis, kurs: 5.25

Lorient, kurs: 8.50

Marsylia – Lorient nasze typy

Stawiamy na gole w tym spotkaniu. Liczymy na wygran膮 Marsylii, ale go艣cie spokojnie s膮 w stanie tutaj ustrzeli膰 przynajmniej jedn膮 sztuk臋.

Nasze typy Marsylia powy偶ej 1,5 bramki 1.42 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.85 Zagraj

Marsylia – Lorient fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z sz贸st膮 ekip膮 Ligue 1. Obie dru偶yny dzieli 7pkt: 39 do 32 na korzy艣膰 gospodarzy

Marsylia w domu zdoby艂a 19pkt w dziewi臋ciu grach, bilans bramkowy: 18:8

Lorient poza domem zgarn臋艂o 18pkt w dziewi臋ciu delegacjach, bramki: 16:13

W ubieg艂ym sezonie Marsylia wygra艂a oba mecze: 4:1 u siebie i 3:0 na wyje藕dzie

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lecce – Milan (sobota)