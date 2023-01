Lekko nie było, ale ostatecznie po 120 minutach oraz rzutach karnych mistrz Hiszpanii awansował do finału Superpucharu. Real Madryt mocno się trudził z Valencią, jednak może czekać w spokoju na drugi półfinał.

Oczywistym celem ekipy Carlo Ancelottiego był awans bez utraty dużej ilości sił. To się z pewnością nie udało. Jeden dzień więcej odpoczynku miał być ogromnym kapitałem względem drugiego finalisty. Tak nadal może być, ale jednak dodatkowe 30 minut w półfinale z Valencią nieco ogranicza ten komfort. Mistrz Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej pojechał osłabiony. Na pokładzie samolotu zabrakło Ferlanda Mendy’ego i Davida Alaby, a to oznaczało kłopoty z obsadą lewej obrony. Tam znalazł się Nacho Fernandez. Niespodziankę mieliśmy w drugiej linii, gdzie Eduardo Camavinga rozpoczął kosztem Luki Modricia. Chorwat jednak już po przerwie zameldował się na boisku.

Po 45 minutach Real Madryt prowadził 1:0 po trafieniu Karima Benzemy z rzutu karnego. Co ciekawe Francuz strzelił swojego czwartego gola po powrocie do gry w grudniu, ale po raz trzeci zrobił to z jedenastego metra! Jak się okazało, nie ostatni tego dnia. Zanim do tego doszło, Valencia błyskawicznie wyrównała po przerwie. Samuel Lino kilkanaście sekund po wznowieniu dał remis Nietoperzom. Taki wynik utrzymał się do końca meczu, a także końca dogrywki.

W rzutach karnych bezbłędni okazali się gracze ze stolicy. Kolejno Benzema, Modrić, Toni Kroos i Marco Asensio trafili do siatki Giorgiego Mamardaszwiliego. Po drugiej stronie były dwie pomyłki. Najpierw w drugiej serii Eray Comert, a w ostatniej Jose Luis Gaya, którego uderzenie obronił Thibaut Courtois. W ten sposób Królewscy zapewnili sobie awans do finału.

Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii! 🏆 Królewscy pokonali Valencię CF po serii rzutów karnych! 🔥 Zobaczcie dwie ostatnie jedenastki ⚽️👇 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/oi5FUB42TA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 11, 2023

Real Madryt – Valencia 1:1 i 4:3 w rzutach karnych

1:0 Benzema

1:1 Samuel Lino

Już dzisiaj drugi półfinał Superpucharu Hiszpanii. O 20:00 Real Betis zmierzy się z Barceloną. Zwycięzca trafi do niedzielnego finału, który rozpocznie się o 19:30. Oba spotkania – drugi półfinał i finał – może obejrzeć na antenie Eleven Sports.