Sittard – PSV 🇳🇱 Typy, kursy (15.01.2023)

W ramach 16. kolejki Eredivisie, pi艂karze Sittard zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z PSV. Czy b臋d膮cy na trzynastym miejscu zesp贸艂 gospodarzy zdo艂a zagrozi膰 trzeciej ekipie holenderskiej ekstraklasy?

Sittard – PSV zapowied藕 (niedziela, 14:30)

Sittard to obecnie trzynasta ekipa Eredivisie, kt贸ra w pi臋ciu ostatnich ligowych potyczkach zdoby艂a cztery punkty, notuj膮c jedno zwyci臋stwo i jeden remis. Wygrana przypada na starcie z Groningen, natomiast podzia艂 punkt贸w to pojedynek z Feyenoordem. Pozosta艂e trzy spotkania to pora偶ki: 1:3 ze Spart膮 Rotterdam, 0:1 z FC Emmen i 0:2 z G.A. Eagles.

Na trzecim miejscu jest obecnie PSV, kt贸re z kolei zgromadzi艂o siedem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach, wygrywaj膮c 3:0 z Nijmegen i 2:1 z Ajaksem, a tak偶e remisuj膮c 0:0 ze Spart膮 Rotterdam. Aktualna strata PSV do lidera – Feyenoordu wynosi trzy punkty.

Sittard – PSV nasze typy

Spodziewamy si臋 korzystnego wyniku go艣ci.

Sittard – PSV kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Sittard wygra, kurs: 9.25

Remis, kurs: 5.50

PSV wygra, kurs: 1.30

Sittard – PSV fakty meczowe

Pi艂karze Sittard wygrali dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

PSV wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W 偶adnym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w PSV nie zanotowa艂o pora偶ki

Sittard pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sittard – G.A. Eagles 0:2

Duisburg – Sittard 1:1

Sittard – Livingston 0:3

Adana Demirspor – Sittard 1:2

Groningen – Sittard 2:3

PSV pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sparta Rotterdam – PSV 1:2

PSV – Sparta Rotterdam 0:0

PSV – AC Milan 3:0

Sassuolo – PSV 1:2

PSV – Rak贸w Cz臋stochowa 4:2

