Groningen – Feyenoord 🇳🇱 Typy, kursy (15.01.2023)

W niedzielne popo艂udnie lider Eredivisie – ekipa Feyenoordu zmierzy si臋 na wyje藕dzie z Groningen. Czy go艣cie zgarn膮 trzy punkty i umocni膮 si臋 na pierwszej lokacie w lidze?

Groningen – Feyenoord zapowied藕 (niedziela, 16:45)

Groningen to aktualnie pi臋tnasta ekipa Eredivisie, kt贸ra w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach zdoby艂a raptem cztery punkty, wygrywaj膮c sensacyjnie z PSV 4:2, a tak偶e remisuj膮c bezbramkowo z FC Emmen. Pozosta艂e trzy mecze to pora偶ki: 1:2 z Utrecht, 2:3 z Sittard i 0:1 z Excelsior. Przewaga Groningen nad stref膮 spadkow膮 wynosi zaledwie punkt.

Feyenoord to z kolei lider holenderskiej ekstraklasy, kt贸ry ma trzy oczka przewagi nad Ajaksem. W pi臋ciu ostatnich meczach Eredivisie, gracze Feyenoordu zdobyli jedena艣cie oczek, notuj膮c trzy zwyci臋stwa i dwa remisy. Wygrane to potyczki z FC Volendam, Cambuur i Excelsior, a podzia艂y punkt贸w to pojedynki z Sittard i Utrechtem.

Groningen – Feyenoord nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Feyenoordu.

Nasze typy Feyenoord powy偶ej 2.5 rzut贸w ro偶nych w 1. po艂owie 1.65 Zagraj!

Zagraj! Groningen powy偶ej 1.5 kartek 1.75 Zagraj!

Groningen – Feyenoord kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Groningen wygra, kurs: 6.50

Remis, kurs: 4.60

Feyenoord wygra, kurs: 1.47

Groningen – Feyenoord fakty meczowe

Groningen wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Feyenoord wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Feyenoord trafia艂 do siatki

Groningen pi臋膰 ostatnich spotka艅

Groningen – Spakenburg 2:3

Excelsior – Groningen 1:0

Groningen – Almere 0:2

Utrecht – Groningen 0:3

Spezia – Groningen 2:0

Feyenoord pi臋膰 ostatnich spotka艅

Feyenoord – Zwolle 3:1

Utrecht – Feyenoord 1:1

Feyenoord – FC emmen 5:0

Feyenoord – G.A. Eagles 7:4

Rennes – Feyenoord 4:1

