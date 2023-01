Benfica – Sporting 🇵🇹 typy, kursy (15.01.2023)

Niedziela przyniesie nam prawdziwy hit w rozgrywkach portugalskiej ekstraklasy. Benfica podejmie bowiem na w艂asnym stadionie Sporting.聽

Benfica – Sporting zapowied藕 (niedziela, 19:00)

Benfica rozgrywa fantastyczny sezon i po pi臋tnastu kolejkach ca艂y czas utrzymuje si臋 na czele tabeli Liga Portugal. Przewaga nad drug膮 Brag膮 wynosi ju偶 w tym momencie sze艣膰 punkt贸w, a 偶adna ekipa w portugalskiej ekstraklasie nie potrafi znale藕膰 sposobu na Benfic臋. Gospodarze niedzielnego spotkania maj膮 na swoim koncie tylko jedn膮 pora偶k臋 z tego sezonu.

Kibice Sportingu r贸wnie偶 nie maj膮 zbyt wiele powod贸w do narzeka艅, bowiem ich ulubie艅cy plasuj膮 si臋 w czo艂owej czw贸rce stawki. Strata do Benfiki ca艂y czas jednak wzrasta i na ten moment wynosi ju偶 dwana艣cie punkt贸w. Je艣li gospodarze zdo艂aj膮 triumfowa膰 w niedzielnym meczu, to wydaje si臋, 偶e 15-punktowa strata stanie si臋 ju偶 dla Sportingu niemo偶liwa do zniwelowania.

Benfica – Sporting nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu i zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Benfica 1.80 Zagraj

Zagraj Benfica i wi臋cej goli w 2. po艂owie 3.30 Zagraj

Benfica – Sporting kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Benfiki, kurs: 1.80

remis, kurs: 3.90

wygrana Sportingu, kurs: 4.40

Benfica – Sporting fakty meczowe

Benfica przegra艂a w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Strata Sportingu do Benfiki wynosi w tym momencie 12 punkt贸w

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Benfiki

Benfica – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Varzim – Benfica 0:2

Benfica – Portimonense 1:0

Braga – Benfica 3:0

Moreirense – Benfica 1:1

Benfica – Sevilla 0:1

Sporting – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Maritimo – Sporting 1:0

Sporting – Ferreira 3:0

Sporting – Braga 5:0

Sporting – Maritimo 5:0

Rio Ave – Sporting 0:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze