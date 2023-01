Leo Messi też zagra w Arabii Saudyjskiej? Al-Ittihad szykują rekordową ofertę

Marca informuje, że w niedalekiej przyszłości dwóch najlepszych zawodników ostatnich lat może zmierzyć się ze sobą w lidze saudyjskiej. Al-Ittihad ma bowiem wykazywać ogromne zainteresowanie pozyskaniem Leo Messiego.

Transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr stał się niedawno faktem. Wszystko wskazuje na to, że ostatnie lata swojej kariery Portugalczyk spędzi w Arabii Saudyjskiej. Niewykluczone jednak, że rywalizacja pomiędzy Cristiano Ronaldo i Leo Messim, pod znakiem której upłynęły ostatnie lata przeniesie się niebawem na Półwysep Arabski.

Pensja wyższa od Ronaldo

Marca informuje bowiem, że niezwykle zainteresowane zakontraktowaniem Leo Messiego pozostaje Al-Ittihad. Saudyjczycy zamierzają skusić Argentyńczyka rekordową ofertą kontraktu, znacznie wyższą niż tą, którą Al-Nassr zaproponowało Cristiano Ronaldo. W grę wchodzić ma bowiem pensja w wysokości 350 milionów euro za sezon gry.

Przypomnijmy, że umowa Leo Messiego z PSG przestanie obwiązywać wraz z końcem czerwca. Początkowo wielu spodziewało się, że Argentyńczyk wykorzysta ten fakt, by powrócić do FC Barcelony. W grę wchodziła też możliwość kontynuowania kariery w Stanach Zjednoczonych. Wygląda jednak na to, że do walki o podpis Messiego włączył się nowy bardzo poważny zawodnik.