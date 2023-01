Tottenham – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 typy, kursy (15.01.2023)

Drugim najciekawszym spotkaniem 20. kolejki Premier League b臋dzie starcie pomi臋dzy Tottenhamem a Arsenalem. Pocz膮tek tego widowiska zaplanowano na godzin臋 17:30.



Tottenham – Arsenal zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Go艣cie niedzielnego spotkania zajmuj膮 1. miejsce w tabeli. Arsenal do derbowego starcia z Tottenhamem przyst臋puje wiedz膮c o sobotniej pora偶ce Manchesteru City z Manchesterem United. Oznacza to, 偶e je艣li Kanonierzy pokonaj膮 Kogut贸w, to ich przewaga nad City wzro艣nie do o艣miu oczek.

Na pi膮tej pozycji przed t膮 kolejk膮 znajdowa艂 si臋 Tottenham. Koguty wygra艂y dwa ostatnie mecze – przed tygodniem 1:0 w FA Cup przeciwko Portsmouth oraz w lidze 4:0 z Crystal Palace. Na ten moment strata podopiecznych Antonio Conte do TOP4 wynosi dwa oczka.

Tottenham – Arsenal nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu i podzia艂u punkt贸w.

Nasze typy Remis 3.60 ZAGRAJ

ZAGRAJ Co najmniej 2 gole i 23 faule 1.95 ZAGRAJ

Tottenham – Arsenal kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Tottenhamu, kurs: 3.15

remis, kurs: 3.60

wygrana Arsenalu, kurs: 2.25

Tottenham – Arsenal fakty meczowe

Arsenal zajmuje 1. miejsce i w przypadku wygranej zwi臋kszy swoj膮 przewag臋 nad Manchesterem City do o艣miu punkt贸w

Tottenham traci dwa punkty do czwartej pozycji w lidze, kt贸r膮 zajmuje Newcastle

Tottenham wygra艂 dwa poprzednie mecze, z kolei Arsenal nie straci艂 gola w dw贸ch poprzednich meczach

Tottenham pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Portsmouth 1:0

Crystal Palace – Tottenham 0:4

Tottenham – Aston Villa 0:2

Brentford – Tottenham 2:2

Tottenham – Nice 1:1

Arsenal pi臋膰 ostatnich spotka艅

Oxford – Arsenal 0:3

Arsenal – Newcastle 0:0

Brighton – Arsenal 2:4

Arsenal – West Ham 3:1

Arsenal – Juventus 0:2

