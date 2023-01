Newcastle – Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 typy, kursy (15.01.2023)

W niedziel臋 o godzinie 15:00 dojdzie do bardzo ciekawego spotkania pomi臋dzy Newcastle a Fulham. Obecnie obie dru偶yny nale偶膮 do czo艂贸wki Premier League i zjamuj膮 w niej odpowiednio czwarte i sz贸ste miejsce.



Newcastle – Fulham zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze niedzielnego spotkania zajmuj膮 czwarte miejsce w tabeli i mo偶na 艣mia艂o nazywa膰 ich rewelacj膮 obecnego sezonu. Przed kilkoma dniami Sroki pokona艂y w Pucharze Ligi Leicester 2:0, dzi臋ki czemu odkupili winy za sensacyjne odpadni臋cie z FA Cup, gdzie musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 ni偶ej notowanego Sheffield. Wcze艣niej, w spotkaniu ligowym, Newcastle zremisowa艂o 0:0 z liderem tabeli, Arsenalem.

Teraz przeciwnikiem Newcastle b臋dzie Fulham, kt贸re ma za sob膮 seri臋 pi臋ciu mecz贸w z rz臋du. Ostatnio, a konkretnie w czwartek, beniaminek obecnego sezonu pokona艂 w meczu zaleg艂ym Chelsea 2:1. Na ten moment Fulham okupuje sz贸ste miejsce i traci do swojego niedzielnego rywala tylko cztery oczka. W przypadku kolejnego zwyci臋stwa zesp贸艂 z Londynu zbli偶y si臋 do strefy awansu do Ligi Mistrz贸w.

Newcastle – Fulham nasze typy

Spodziewamy si臋 ciekawego spotkania i goli po obu stronach.

Nasze typy Obie drużyny strzelą gola 1.86

Obie drużyny co najmniej po 2 żółte kartki 2.70

Newcastle – Fulham kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Newcastle, kurs: 1.52

remis, kurs: 4.50

wygrana Fulham, kurs: 6.25

Newcastle – Fulham fakty meczowe

Newcastle zajmuje czwarte miejsce w tabeli, z kolei Fulham jest sz贸ste. Obie dru偶yny r贸偶ni膮 cztery punkty

Fulham wygra艂o pi臋膰 poprzednich spotka艅

Newcastle wygra艂o dwa spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich spotka艅

Newcastle pi臋膰 ostatnich spotka艅

Newcastle – Leicester 2:0

Sheffield – Newcastle 2:1

Arsenal – Newcastle 0:0

Newcastle – Leeds 0:0

Leicester – Newcastle 0:3

Fulham pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fulham – Chelsea 2:1

Hull – Fulham 0:2

Leicester – Fulham 0:1

Fulham – Southampton 2:1

Crystal Palace – Fulham 0:3

