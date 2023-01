Leeds – Cardiff. Typy, kursy (18.01.2023)

W pierwszym meczu tych ekip padł nieoczekiwany remis 2:2. W ten sposób Leeds wydłużyło sobie drogę do 1/16 finału FA Cup. Teraz ekipa z Premier League zagra u siebie. Celem ograć Cardiff i zameldować się w kolejnej rundzie rozgrywek.

Leeds – Cardiff zapowiedź (środa, 20:45)

Nie najlepiej wygląda sytuacja Leeds w tabeli. Dopiero 15. lokata i tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Ścisk jest tak duży, że ewentualna porażka w najbliższy weekend może sprawić spadek nawet na… ostatnią pozycję. To pokazuje powagę sytuacji w byłym już klubie Mateusza Klicha. Zresztą forma także nie może być zadowalająca. Odkąd wrócili do gry po mundialu nie wygrali jeszcze żadnego meczu. O ile porażka z Manchesterem City i remis z Newcastle można przełknąć, o tyle remis z West Hamem czy Cardiff oraz porażka z Aston Villą musiały już trochę boleć, gdyż mają bezpośrednie przełożenie na obecną sytuacje.

O ile Leeds broni się przed spadkiem z Premier League, o tyle Cardiff jest tuż nad strefą spadkową w Championship. 21. pozycja to ostatnia bezpieczna, ale tam także wesoło nie jest. Tylko trzy punkty przewagi nad spadkowiczami to bardzo mała odległość. W dodatku Walijczycy także nie wygrali, odkąd wrócili do grania. Co ciekawe jednak rozegrali siedem gier – liga i puchar – z których przegrali tylko raz! Pozostałe mecze, w tym domowy z Leeds, zremisowali. To jednak nie przekłada się bardzo na punkty i nadal są tuż nad przepaścią.

Leeds – Cardiff kursy bukmacherów

Bukmacher BETFAN przygotował następujące kursy na ten mecz:

Leeds wygra, kurs: 1.33

Remis, kurs: 5.20

Cardiff wygra, kurs: 8.20

Leeds – Cardiff nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy oraz przynajmniej trzy gole w tym meczu.

Leeds – Cardiff fakty meczowe

Powtórzony mecz 1/32 finału Pucharu Anglii. W pierwszym spotkaniu było 2:2

Leeds to 15. zespół Premier League z dwoma oczkami przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Cardiff zajmuje 21. lokatę w Championship i jest trzy punkty(jedną pozycje) nad strefą spadkową

Ostatni mecz tych ekip na Elland Road miał miejsce w grudniu 2019. Wtedy padł remis 3:3, mimo że gospodarze prowadzili już 3:0.

