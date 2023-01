Athletic – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (18.01.2023)

Jedno ze 艣rodowych spotka艅 Pucharu Kr贸la odb臋dzie si臋 w Bilbao. Athletic podejmuje Espanyol i to gospodarze s膮 oczywistym faworytem tej potyczki. Czy wszystko p贸jdzie po my艣li Los Leones?

Athletic – Espanyol zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Los Leones po przerwie mundialowej nie wygrali jeszcze w lidze. Dwa bezbramkowe remisy oraz pora偶ka w derbach z Realem Sociedad 1:3. Jednak Puchar Kr贸la to ich ulubione rozgrywki. W ostatnich latach albo dochodzili do fina艂贸w – dwie przegrane – albo tu偶 przed nim odpadali. W Bilbao ten puchar jest traktowany bardzo powa偶nie i nie ma mowy o odpuszczaniu. Tym bardziej 偶e teraz unikn臋li czo艂owych ekip i mo偶na w domu zapewni膰 sobie awans do 1/4 fina艂u. B臋d膮 faworytem, tylko musz膮 zacz膮膰 gra膰 znacznie lepiej ni偶 ostatnio i by膰 o niebo skuteczniejszym zespo艂em.

Espanyol wr贸ci艂 po mundialu i jeszcze nie przegra艂. Dwie wygrane w Pucharze Kr贸la, w tym pokonanie Celty Vigo po dogrywce. Do tego remis w wyjazdowych derbach Barcelony i remis w derbach Katalonii z Giron膮. Ostatnio pokonali Getafe w Madrycie 2:1. Udzia艂 w tym mia艂 Joselu, kt贸rym pi臋knym strza艂em otwiera艂 wynik niedzielnego spotkania. Teraz poprzeczka w臋druje do g贸ry, bo Athletic w pucharze to najmocniejsza wersja Bask贸w. Tyle 偶e Espanyol ju偶 pokona艂 raz ich w tym sezonie na San Mames.

Athletic – Espanyol kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Athletic wygra, kurs: 1.60

Remis, kurs: 3.90

Espanyol wygra, kurs: 5.75

Athletic – Espanyol nasze typy

Gospodarze s膮 faworytem i to na nich stawiamy, 偶e zamelduj膮 si臋 w 1/4 fina艂u Pucharu Kr贸la.

Nasze typy Athletic 1.60

Athletic wygra do 0 2.40

Athletic – Espanyol fakty meczowe

Mecz 1/8 fina艂u Pucharu Kr贸la. Do tej pory obie ekipy odprawi艂y po trzech przeciwnik贸w

Athletic pokona艂 po drodze: Alzire 2:0, Sestao Riveer 1:0 i Eldense 6:1. Espanyol pokona艂 Rincon 3:0, Atletico Paso 1:0 i Celt臋 Vigo 3:1 po dogrywce

W LaLiga Athletic jest 贸smy, a Espanyol 14.

W tym sezonie Espanyol wygra艂 na San Mames 1:0

