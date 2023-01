Betis – Osasuna 🇪🇸 Typy, kursy (18.01.2023)

Ostatni ze 艣rodowych mecz贸w Pucharu Kr贸la. Wydaje si臋, 偶e to spotkanie najbardziej wyr贸wnanej pary spo艣r贸d gier przewidzianych na 18 stycznia. Betis kontra Osasuna ma jednak faworyta. B臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze.聽

Betis – Osasuna zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Niewiele brakowa艂o, a Real Betis m贸g艂 by膰 na miejscu Barcelony wczoraj. Verdiblancos dopiero po rzutach karnych odpadli w p贸艂finale Superpucharu Hiszpanii, stawiaj膮c znacznie wi臋kszy op贸r ni偶 ich imiennik z Madrytu. Jednak nie wygra艂, a to najwa偶niejsze. Teraz ekipa z Sewilli chce obroni膰 trofeum za poprzedni sezon. W 1/8 fina艂u pierwszy trudny przeciwnik, czyli s膮siad z tabeli – si贸dma Osasuna Pampeluna. Betis jednak w dobrej dyspozycji, co pokaza艂y ostatnie wyniki. Remis z Barc膮 w 120. minutach, pokonali Rayo na wyje藕dzie, bezbramkowy remis z Athletikiem. Teraz cel jest jeden – awans do 膰wier膰fina艂u bez konieczno艣ci gry w kolejnej dogrywce.

Osasuna w ostatnich tygodniach ligowych jest bardzo oszcz臋dna w golach. 0:2 z Realem Sociedad, 0:0 z Athletikiem, a teraz ledwie 1:0 z Mallork膮. Kr贸tko m贸wi膮c ich mecze nie nale偶膮 do najciekawszych, czemu si臋 raczej nie dziwimy. Z drugiej strony trudno narzeka膰, skoro Los Rojillos s膮 na si贸dmym miejscu i wyprzedzaj膮 chocia偶by jednego ze swoich g艂贸wnych konkurent贸w historycznie – Athletic Bilbao. W Sewilli b臋dzie niezwykle trudno o za艂apanie si臋 do 1/4 fina艂u Pucharu Kr贸la, bo rywal jest jednak p贸艂k臋 wy偶ej od nich.

Nie spodziewamy si臋 wielkiego widowiska, a raczej meczu, w kt贸rym mo偶e zdecydowa膰 jedna bramka.

Betis – Osasuna fakty meczowe

Spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu Kr贸la, kt贸rego stawk膮 jest 膰wier膰fina艂

Betis odprawi艂 w tej edycji: Ibiza Islas Pitiusas 4:1, a warto pami臋ta膰, 偶e jest obro艅c膮 trofeum

Osasuna pokona艂a ju偶 trzech rywali: Fuentes 4:1, Arnedo 3:1 i Gimnastic 2:1 po dogrywce

W lidze to s膮siedzi z tabeli: Betis jest sz贸sty, a punkt za nimi Osasuna na 贸smej lokacie

W trzeciej kolejce Betis okaza艂 si臋 lepszy wygrywaj膮c 1:0

