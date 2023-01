🇩🇿 Algieria – Etiopia 🇪🇹 Typy, kursy (17.01.2023)

We wtorkowy wiecz贸r sw贸j drugi mecz w tegorocznych Mistrzostwach Narod贸w Afryki rozegra faworyt turnieju. Algieria zmierzy si臋 z Etiopi膮.聽

Algieria – Etiopia zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Algieria rozpocz臋艂a swoje zmagania w Mistrzostwach Narod贸w Afryki od skromnego zwyci臋stwa nad Libi膮. Po spotkaniu Algierczycy z pewno艣ci膮 odetchn臋li z ulg膮, bowiem tym samym przerwali seri臋 pi臋ciu mecz贸w bez zwyci臋stwa. Czy nap臋dzeni swoim ma艂ym sukcesem b臋d膮 w stanie kontynuowa膰 zwyci臋sk膮 pass臋?

Wydaje si臋 to realne, bowiem Etiopia nie jest rywalem z tej samej p贸艂ki co Algieria. Trzeba jednak zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e Etiopczycy nie przegrali swojego pierwszego meczu z Mozambikiem, a co wi臋cej, nie przegrali 偶adnego z o艣miu ostatnich spotka艅. Kolejny podzia艂 punkt贸w wydaje si臋 by膰 jak najbardziej prawdopodobny.

Algieria – Etiopia nasze typy

Spodziewamy si臋 bezbramkowego remisu.

Nasze typy Dok艂adny wynik: 0:0 8.50 Zagraj

Algieria – Etiopia kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Algierii, kurs: 1.45

remis, kurs: 4.20

wygrana Etiopii, kurs: 7.50

Algieria – Etiopia fakty meczowe

Etiopia nie przegra艂a 偶adnego z o艣miu ostatnich spotka艅

Trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Etiopii zako艅czy艂o si臋 remisem

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 podzia艂em punkt贸w

Algieria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Algieria – Libia 1:0

Algieria – Ghana 0:0

Algieria – Senegal 2:2

Algieria – Mauretania 0:0

Szwecja – Algieria 2:0

Etiopia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Etiopia – Mozambik 0:0

Etiopia – Sudan 2:2

Etiopia – Sudan 1:1

Rwanda – Etiopia 0:1

Etiopia – Rwanda 0:0