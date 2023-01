West Bromwich – Chesterfield. Typy, kursy (17.01.2023)

We wtorkowym meczu FA Cup West Bromwich podejmować będzie Chesterfield. West Brom zdaje się wyglądać naprawdę solidnie, a ich gra cieszy oko. Ostatnimi czasy pokonali Reading oraz Luton, tak więc nie powinni mieć problemu z udowodnieniem wyższości nad Chesterfield – zespołem, który gra w piątej lidze Anglii.

West Bromwich – Chesterfield zapowiedź (wtorek, 21:00)

Spotkanie zaplanowane na 17.01.2023 będzie toczyć się na stadionie West Bromwich. Ostatnie 4 mecze na własnym obiekcie to 4 imponujące zwycięstwa, tak więc będzie to dodatkowy atut gospodarzy. W Championship radzą sobie naprawdę nieźle, są na zwycięskim szlaku od 4 spotkań. O nastawienie mentalne i morale panujące w zespole można być więc wyjątkowo spokojnym.

Chesterfield to zespół grający na co dzień w piątej co do ważności klasie rozgrywkowej w Anglii. Pierwszy mecz FA Cup rozgrywany między tymi ekipami zakończył się strzelaniną bramek i remisem 3:3, co zdecydowanie przemawia do wyobraźni i motywuje do śledzenia poczynań owych drużyn.

West Bromwich – Chesterfield kursy bukmacherów

ETOTO ustalił na to wydarzenie podane niżej kursy:

West Bromwich wygra, kurs 1.44

Remis, kurs 4.75

Chesterfield wygra, kurs 6.50

West Bromwich – Chesterfield nasze typy

Spodziewamy się tutaj pełnej dominacji gospodarzy i przekonującego ich zwycięstwa.