Forest Green – Birmingham. Typy, kursy (17.01.2023)

W ramach meczu 1/32 Pucharu Anglii zespół występujący na co dzień w League One, będzie mierzył się z drużyną grającą w Championship. Wyżej notowana drużyna spisuje się w ostatnich grach bardzo mizernie, co może stanowić jakieś źródło nadziei dla Forest Green. Jest to jednak nadzieja o niskiej wadze, ponieważ klub z siedzibą w Nailsworth szoruje aktualnie po dnie tabeli League One.

Forest Green – Birmingham zapowiedź (wtorek, 20:45)

Powiedzieć, że zespół Forest Green regularnie dostarcza swoim sympatykom powodu do wstydu, to jakby nic nie powiedzieć. Ekipa prowadzona przez Burchnalla Ian, zajmuje ostatnią lokatę w tabeli trzeciej klasy rozgrywkowej w Anglii. Optymizmem nie napawa także styl gry – bardzo często zdarzają się błędy w defensywie, co ma zresztą odzwierciedlenie w liczbach – Forest Green traci sporo bramek.

Birmingham miało zdecydowanie wyższe aspiracje niż 18 miejsce w tabeli Championship po 27 kolejkach. Ostatnie mecze to pasmo porażek, które może jednak zostać przerwane w nadchodzącym wielkimi krokami spotkaniu. Jak nie teraz to kiedy?

Birmingham występuje w wyższej klasie rozgrywkowej, ma większe doświadczenie i bardziej wartościowych piłkarzy, dlatego mimo rozczarowującego stylu, powinni odnieść zwycięstwo w tym boju.

Forest Green – Birmingham kursy bukmacherów



ETOTO wyznaczył na to spotkanie następujące kursy:

Forest Green wygra, kurs 3.75

Remis, kurs 3.50

Birmingham wygra, kurs 1.95

Forest Green – Birmingham nasze typy

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Birmingham posiada w swoich szeregach piłkarzy bardziej doświadczonych i wartościowych, dlatego powinni poradzić sobie z zespołem występującym w League One.