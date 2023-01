Crystal Palace – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.01.2023)

W ramach zaleg艂ej, 7. kolejki Premier League, pi艂karze Crystal Palace zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Manchesterem United. Czy “Czerwone Diab艂y” zgarn膮 kolejne zwyci臋stwo? Specjaln膮 ofert臋 na ten mecz przygotowa艂 bukmacher Superbet.

Crystal Palace – Manchester United zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Forma zawodnik贸w Crystal Palace pozostawia wiele do 偶yczenia. Londy艅ski klub zajmuje co prawda do艣膰 solidne, bo dwunaste miejsce w tabeli, ale w pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynkach ekipa “Or艂贸w” zdoby艂a raptem trzy punkty, wygrywaj膮c 2:0 z Bournemouth. Pozosta艂e mecze to pora偶ki: 0:1 z Nottingham, 0:3 z Fulham, 0:4 z Crystal Palace i 0:1 z Chelsea.

W zupe艂nie innych nastrojach s膮 pi艂karze Manchesteru United, kt贸rzy z kolei wygrali pi臋膰 ligowych potyczek z rz臋du i s膮 na czwartej lokacie ze strat膮 zaledwie jednego oczka do drugiego Manchesteru City. W ubieg艂y weekend “Czerwone Diab艂y” poradzi艂y sobie na w艂asnym obiekcie z ekip膮 Guardioli, wygrywaj膮c 2:1.

Crystal Palace – Manchester United nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Manchesteru United i korzystamy z atrakcyjnej promocji, jak膮 przygotowa艂 bukmacher Superbet.

Nasze typy Manchester United wygra Kurs 100.00 Zgarnij 200 PLN

Crystal Palace – Manchester United kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet ma specjaln膮 ofert臋 na mecz Crystal Palace – Manchester United. Promocja skierowana jest do nowych u偶ytkownik贸w. Zarejestruj si臋, nast臋pnie wp艂a膰 50 z艂 i postaw sw贸j pierwszy kupon za 2 z艂 na triumf “Czerwonych Diab艂贸w”. W przypadku wygranej otrzymasz 200 PLN. Szczeg贸艂owe informacje:

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ

tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ 聽Dokona膰 wp艂aty 50 z艂 na konto

Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Manchesteru United (typ zak艂adu: 2 鈥 Manchester United Wygra).

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ

Crystal Palace – Manchester United fakty meczowe

Pi艂karze Crystal Palace wygrali jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Manchester United wygra艂 pi臋膰 ostatnich spotka艅

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w “Czerwone Diab艂y” zachowa艂y czyste konto

Crystal Palace pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chelsea – Crystal Palace 1:0

Crystal Palace – Southampton 1:2

Crystal Palace – Tottenham 0:4

Bournemouth – Crystal Palace 0:2

Crystal Palace – Fulham 0:3

Manchester United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Manchester City 2:1

Manchester United – Charlton 3:0

Manchester United – Everton 3:1

Manchester United – Bournemouth 3:0

Wolves – Manchester United 0:1