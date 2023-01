Liverpool – Chelsea. Typy, kursy (21.01.2023)

Nikt się nie spodziewał, że styczniowy mecz Liverpool – Chelsea, to będzie pojedynek 9. z 10. ekipą w tabeli. Spore kryzysy przeżywają jedni i drudzy. Wygrana w takim spotkaniu może jednak pomóc w podniesieniu się i pójściu w górę.

Liverpool – Chelsea zapowiedź (sobota, 13:30)

Wydawało się, że po wygranych z Aston Villą i Leicester, Liverpool nabierze rozpędu. Tak się jednak nie stało. Porażki z Brentford i Brighton musiały boleć, skoro zespół Juergena Kloppa tracił dwukrotnie po trzy gole! To spory kłopot dla The Reds, tym bardziej że już odpadli z EFL Cup, a za niedługo wraca Champions League. Sytuacja w Premier League także nie do pozazdroszczenia – dopiero dziewiąta lokata. Oczywiście europejskie puchary nie są zagrożone, bowiem jeszcze dużo grania, a do piątego Tottenhamu tracą pięć punktów. Niemniej jednak obecna sytuacja nie może nikogo zadowalać po stronie The Reds.

Ich najbliższy rywal Chelsea również nie może być zadowolona z obecnej sytuacji. Miejsce w połowie tabeli to naprawdę słaby wynik, pomijając wszystkie kłopoty, jakie dotykają zespół ze Stamford Bridge. Ostatnio jednak udało się wymęczyć 1:0 z Crystal Palace, dzięki czemu przerwali serię trzech kolejnych porażek i czterech meczów bez wygranej. Po drodze transfer Mychajło Mudryka, czyli teoretycznie wzmocnienie skrzydeł. Zobaczymy, jak Ukrainiec sobie poradzi w nowym zespole i z ogromną presją. Przyszedł za 70 milionów euro, więc oczekuje się od niego cudów. Sytuacja kadrowa ekipy Grahama Pottera nieciekawa, zatem będzie trzeba od początku dać z siebie wiele zespołowi.

Liverpool – Chelsea kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował specjalną promocję na 21. kolejkę Premier League. Gracz za postawione 2 zł może zgarnąć 200 zł przy zwycięstwie Liverpoolu. Jak do niej dołączyć?

Należy dokonać rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tuż przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ

Wpłacić 50 zł na konto główne.

Zagrać za 2 zł z konta głównego na zwycięstwo Liverpoolu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dostępny TUTAJ

Liverpool – Chelsea nasze typy

Korzystamy z promocji i gramy na wygraną gospodarzy.

Nasze typy Liverpool wygra mecz 2zł Zgarnij 200 zł

Liverpool – Chelsea fakty meczowe

Spotkanie 9. z 10. drużyną Premier League. Obie ekipy uzbierały po 28 punktów.

Liverpool przegrał dwa ostatnie mecze ligowe, tracąc w nich po trzy gole

Chelsea nie wygrała sześciu ostatnich meczów wyjazdowych licząc wszystkie rozgrywki

Ostatni mecz tych ekip to finał FA Cup z ubiegłego sezonu. Wtedy padł bezbramkowy remis, a w karnych lepszy był Liverpool

