Arsenal – Manchester United. Typy, kursy (22.01.2023)

Obie ekipy na podium walczące o tytuł mistrza Anglii. Takiej konfiguracji przy okazji meczów Arsenal – Manchester United dawno nie było. Gospodarze mają trochę przewagi, ale przed nimi rozpędzony rywal. Rywal, który jako jedyny był w stanie pokonań Kanonierów w tym sezonie. Zapowiada się świetne spotkanie.

Arsenal – Manchester United zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze już po pierwszym meczu domowym, gdy nie wygrali. Niedawno Newcastle postawiło się Kanonierom, więc już nie ma 100% skuteczności u siebie, niczym Lens w Ligue 1. Nadal jednak Arsenal jest na pierwszym miejscu. Niepowodzenie z Newcastle powetowali sobie w znacznie ważniejszym – dla kibiców – meczu z Tottenhamem. Derby północnego Londynu wygrane 2:0 na terytorium rywala musiały smakować wyjątkowo. Teraz kolejny odwieczny rywal i kolejny bardzo ważny mecz. Wygrana pozwoli uciec Czerwonym Diabłom i da możliwość rehabilitacji za jedyną – jak dotąd – porażkę w sezonie.

Z niebywałą przyjemnością można w ostatnim czasie oglądać Manchester United. Czerwone Diabły wygrały wszystkie mecze, odkąd wróciły do gry w grudniu. Teraz pokonali Crystal Palace, a w ostatni weekend odwrócili losy derbów Manchesteru, pokonując City 2:1. To niespodzianka jeszcze, ale za kadencji Erika ten Haga chyba trzeba się powoli do tego zacząć przyzwyczajać. Holender prowadzi United wg swojej wizji i jak widać, to powoli przynosi oczekiwane skutki. Apetyty rosną w miarę jedzenia, pojawia się szansa na zdobycie trofeum, jak chociażby w przypadku EFL Cup. W Premier League także sytuacja wyjściowa na drugą część sezonu coraz lepsza.

Arsenal – Manchester United kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował specjalną promocję na 21. kolejkę Premier League. Gracz za postawione 2 zł może zgarnąć 200 zł przy zwycięstwie Arsenalu. Jak do niej dołączyć?

Należy dokonać rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tuż przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ

Wpłacić 50 zł na konto główne.

Zagrać za 2 zł z konta głównego na zwycięstwo Arsenalu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dostępny TUTAJ

Arsenal – Manchester United nasze typy

Stawiamy na wygraną gospodarzy.

Nasze typy Arsenal wygra mecz 2 zł Zgarnij 200 zł

Arsenal – Manchester United fakty meczowe

Spotkanie lidera z wiceliderem Premier League. Oba zespoły dzieli 6pkt: 47 do 41 na korzyść gospodarzy

Arsenal u siebie notuje bilans 7-1-0 i bramki 22:8

Manchester United wygrał wszystkie osiem meczów, odkąd wrócił do gry w grudniu

Pierwszy mecz tych ekip wygrał Manchester United – 3:1 we wrześniu i to była jedyna porażka Arsenalu w tym sezonie ligowym

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Liverpool – Chelsea (sobota)