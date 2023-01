Manchester City – Wolves. Typy, kursy (22.01.2023)

Pep Guardiola nie zaliczy do udanych stycznia. Dwie porażki w miesiącu to dużo dla Manchesteru City. Jedna z nich pozbawiła złudzeń o walce o jednym z trofeów. Teraz Citizens będą chcieli się odegrać na Wolves, które powoli wstaje z kolan po fatalnej pierwszej części sezonu.

Manchester City – Wolves zapowiedź (niedziela, 15:00)

Porażka z Manchesterem United w derbach musiała boleć. Zwłaszcza, gdy Manchester City prowadził 1:0 na Old Trafford. Jednak kilka dni wcześniej przydarzyła się także wpadka z Southamptonem w EFL Cup. To oznacza, że jedno trofeum już odpadło na początku 2023 roku. Niby to najmniej ważne, ale dla Pepa Guardioli każdy puchar jest ważny i każdy stara się traktować na poważnie. Być może to chwilowy wypadek przy pracy, być może mała zadyszka. Jednak czas się odbić, zwłaszcza że Arsenal chce uciekać w lidze. A to największe obecnie zmartwienie na Etihad Stadium.

Wilki w piętnastu meczach przed mundialem zgarnęły ledwie 10 punktów. Dla porównania cztery mecze po powrocie przyniosły… siedem “oczek”. Krótko mówiąc teraz punktują niemal trzy razy lepiej niż wtedy! To daje nadzieję na to, że uda się szybko uciec od strefy spadkowej. Przed weekendem mają dwa punkty przewagi nad tą strefą. Jednak teraz o punkty lekko nie będzie. Najpierw wyjazd na Etihad, potem na Molineux przyjeżdża Liverpool. Jednak warto trzymać formę na moment, gdy trzeba będzie zagrać z Southamptonem czy Bournemouth, bo tam punkty będą ważyć podwójnie!

Manchester City – Wolves kursy bukmacherów

Manchester City – Wolves nasze typy

Zdecydowanie stawiamy na gospodarzy, którzy będą chcieli wygrać kilka meczów z rzędu, po wpadkach z ubiegłego tygodnia.

Nasze typy Manchester City wygra 2 zł Zgarnij 200 zł

Manchester City – Wolves fakty meczowe

Manchester City w ubiegłym tygodniu zanotował dwie porażki z rzędu – 0:2 z Southampton w EFL Cup i 1:2 z United w Premier League

Wolves po powrocie z mundialu zdobyli 7pkt w czterech meczach. Łącznie w całym sezonie 17 w dziewiętnastu spotkaniach

Wolves poza domem zdobyli 6 “oczek” i strzelili 6 goli w dziewięciu meczach

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie Manchester City wygrał 3:0 na Molineux

