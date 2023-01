Leeds – Brentford. Typy, kursy (22.01.2023)

Jeden z trzech niedzielnych meczów Premier League. Nie ma wątpliwości, że spotkanie Leeds – Brentford budzi najmniejsze emocje. Jednak dla obu ekip to ważna potyczka z dużą szansą na komplet punktów.

Leeds – Brentford zapowiedź (niedziela, 15:00)

W słabej dyspozycji są gospodarze tego meczu. Pięć kolejnych gier bez wygranej w lidze. W środę, co prawda przerwali serię meczów bez wygranej we wszystkich rozgrywkach. Jednak pokonanie drugoligowego Cardiff to nadal nie jest szczyt marzeń dla Pawi. Pozycja w tabeli dobrze oddaje ich obecną dyspozycje – 15. miejsce i 17pkt. Niewielka przewaga nad strefą spadkową, a dodatkowo miano trzeciej najgorszej defensywy ligi.

Brentford w kompletnie innych nastrojach. Ekipa z Londynu wygrała trzy ostatnie potyczki ligowe, a chwilę wcześniej przecież zremisowali z Tottenhamem. Wśród pokonanych ekip m.in. Liverpool, który odprawili zaskakująco łatwo – 3:1 w domu. Ósme miejsce przed weekendem z szansami na wskoczenie nawet na szóstą lokatę wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście lepiej radzą sobie u siebie, niż na wyjazdach, ale mają teraz terminarz, w którym kilku rywali trzeba bezwzględnie pokonać. Tak będzie teraz z Leeds i potem z Southamptonem. Potem jednak Arsenal i Manchester United będą rywalami z innej półki. Na ich szczęście, przedzieleni Crystal Palace.

Leeds – Brentford kursy bukmacherów

Leeds – Brentford nasze typy

Leeds – Brentford fakty meczowe

Spotkanie 15. z 8. drużyną Premier League. Obie ekipy dzieli 12pkt: 17 do 29 na korzyść gości

Leeds nie wygrało pięciu kolejnych meczów ligowych

Brentford wygrało trzy ostatnie potyczki ligowe

W pierwszym meczu tych ekip padł wynik 5:2 dla Brentford

