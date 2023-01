Absurd w Salernitanie. Włoski klub zatrudni trenera, którego zwolnił… dwa dni temu

We Włoszech byliśmy świadkami kilku dość absurdalnych sytuacji. Swoją cegiełkę dorzuci Salernitana, która dwa dni temu zwolniła swojego szkoleniowca tylko po to, by zatrudnić go ponownie.

Davide Nicola został trenerem Salernitany w lutym 2022 roku. Razem z zespołem udało mu się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej podczas sezonu 2021/2022. W obecnej kampanii Salernitana radziła sobie całkiem przyzwoicie, mając dość bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

W ubiegły weekend zespół Krzysztofa Piątka przegrał w Bergamo z Atalantą aż 2:8. Po tym spotkaniu zarząd Salernitany postanowił zwolnić 49-letniego trenera. Davide Nicola przestał pełnić funkcję trenera 16 stycznia. W tym przypadku data jest bardzo istotna.

Szybki powrót

Jak się bowiem okazuje, Salernitanę przejmie nie kto inny, a Davide Nicola. Według informacji Di Marzio, zarząd klubu skontaktował się z Włochem i trwają rozmowy na temat ponownej współpracy.