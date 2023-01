Manchester City – Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 typy, kursy (19.01.2023)

Przed nami zaleg艂e starcie si贸dmej kolejki Premier League, w kt贸rym zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie ekipy ze 艣cis艂ej czo艂贸wki. Manchester City podejmie na w艂asnym stadionie Tottenham.聽

Manchester City – Tottenham zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Pomimo pora偶ki z Manchesterem United, “The Citizens” ca艂y czas utrzymuj膮 si臋 na drugiej pozycji w tabeli Premier League, chocia偶 ich przewaga nad zespo艂ami znajduj膮cymi si臋 za ich plecami znacznie stopnia艂a. Dzi艣 Manchester City bardziej ni偶 na gonieniu Arsenalu musi skupia膰 si臋 na tym, by lada chwila nie znale藕膰 si臋 za plecami Newcastle i Manchesteru United.

Czwartkowe spotkanie z Tottenhamem wydaje si臋 by膰 doskona艂膮 okazj膮 do tego, by nieco podreperowa膰 sw贸j dorobek punktowy, zw艂aszcza, 偶e “Koguty” s膮 mocno poobijane po weekendowym starciu z “Kanonierami”. Wydaje si臋, 偶e to w艂a艣nie zesp贸艂 z Manchesteru b臋dzie w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem.

Manchester City – Tottenham nasze typy

Legalni polscy bukmacherzy r贸wnie偶 stawiaj膮 na zwyci臋stwo Manchesteru City. Z okazji hitowego spotkania Premier League, Superbet przygotowa艂 wyj膮tkow膮 promocj臋.

Nasze typy Manchester City wygra Kurs 100.0 Zgarnij 200 z艂

Manchester City – Tottenham kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet ma specjaln膮 ofert臋 na mecz Manchester City – Tottenham. Promocja skierowana jest do nowych u偶ytkownik贸w. Zarejestruj si臋, nast臋pnie wp艂a膰 50 z艂 i postaw sw贸j pierwszy kupon za 2 z艂 na triumf “The Citizens”. W przypadku wygranej otrzymasz 200 PLN. Szczeg贸艂owe informacje:

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ

tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ 聽Dokona膰 wp艂aty 50 z艂 na konto

Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Manchesteru City (typ zak艂adu: 1 鈥 Manchester City Wygra).

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ

Manchester City – Tottenham fakty meczowe

Tottenham wygra艂 tylko jedno z czterech ostatnich spotka艅

Manchester City przegra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Tottenhamu

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Manchester City 2:1

Southampton – Manchester City 2:0

Manchester City – Chelsea 4:0

Chelsea – Manchester City 0:1

Manchester City – Everton 1:1

Tottenham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Arsenal 0:2

Tottenham – Portsomuth 1:0

Crystal Palace – Tottenham 0:4

Tottenham – Aston Villa 0:2

Brentford – Tottenham 2:2

