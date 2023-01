RB Lipsk – Bayern Monachium 🇩🇪 Typy, kursy (20.01.2023)

W hicie 16. kolejki Bundesligi, RB Lipsk zmierzy si臋 na Red Bull Arena z Bayernem Monachium. Faworytem starcia jest ekipa “Bawarczyk贸w”, kt贸ra zajmuje oczywi艣cie pierwsze miejsce w tabeli.

RB Lipsk – Bayern Monachium zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

W dobrych humorach gracze RB Lipsk zako艅czyli ubieg艂y rok. Mowa bowiem o czterech zwyci臋stwach w pi臋ciu ostatnich ligowych potyczkach i 13 zdobytych punktach na 15 mo偶liwych. RB Lipsk to obecnie trzecia dru偶yna Bundesligi, kt贸ra traci sze艣膰 oczek do lidera i dwa punkty do drugiego Freiburga.

Pierwsze miejsce zajmuje oczywi艣cie Bayern Monachium. “Bawarczycy” wygrali pi臋膰 ostatnich ligowych pojedynk贸w, pokonuj膮c m.in Mainz a偶 6:2 czy wygrywaj膮c z Werderem Brema 6:1. Przewaga ekipy z Monachium nad drugim zespo艂em wynosi cztery punkty.

RB Lipsk – Bayern Monachium nasze typy

Spodziewamy si臋 wygranej Bayernu Monachium.

Nasze typy Bayern Monachium wygra i obie dru偶yny strzel膮 gola 2.70 Zagraj!

Zagraj! Obie po艂owy powy偶ej 1.5 gola 3.25 Zagraj!

RB Lipsk – Bayern Monachium kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lipsk wygra, kurs: 3.80

Remis, kurs: 4.30

Bayern Monachium wygra, kurs: 1.83

RB Lipsk – Bayern Monachium fakty meczowe

RB Lipsk wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

Bayern wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich star膰, Lipsk traci艂 gola

RB Lipsk pi臋膰 ostatnich spotka艅

RB Lipsk – Mlada Boles艂aw 4:0

RB Lipsk – Eintracht Frankfurt 2:4

RB Lipsk – Horsens 2:1

RB Lipsk – Radomiak Radom 6:0

Werder Brema – RB Lipsk 1:2

Bayern Monachium pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayern Monachium – Salzburg 4:4

FC Schalke 04 – Bayern Monachium 0:2

Bayern Monachium – Werder Brema 6:1

Hertha BSC – Bayern Monachium 2:3

Bayern Monachium – Inter 2:0