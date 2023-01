Inter wygrywa derby i zgarnia Superpuchar Włoch

Kilka dni po wysokim zwycięstwie Barcelony nad Realem, teraz na stadionie króla Fahda w Rijadzie doszło do kolejnej wysokiej wygranej w rywalizacji o Superpuchar. Inter pokonał Milan w derbach 3:0 i zgarnął Supecoppa Italia.

Już po 21. minutach było jasnym, że to ekipa Simone Inzaghiego będzie znacznie bliżej tytułu. Najpierw Federico Dimarco, a po chwili Edin Dżeko dali dwubramkowe prowadzenie zwycięzcy ostatniego Coppa Italia. Tyle że Milan wcale nie grał tragicznie, co po prostu był kompletnie nieskuteczny. Z biegiem czasu Stefano Pioli zaczął przeprowadzać kolejne zmiany, ale nie dało do pożądanego efektu w postaci gola kontaktowego, o wyrównującym nie wspominając.

Wreszcie sprawę zamknął Lautaro Martinez. Argentyńczyk trafił na kwadrans przed końcem i przy wyniku 3:0 było jasne, że jest po wszystkim. Dla Lautaro to było zdobyte trofeum równo miesiąc, po tym, gdy wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął po złoty medal mundialu w Katarze. Teraz zrobił to na krajowym podwórku, mimo że mowa o spotkaniu w odległej Arabii Saudyjskiej.

Milan – Inter 0:3 (0:2)

0:1 Dimarco

0:2 Dzeko

0:3 Lautaro Martinez

Już w weekend oba zespoły wrócą do gry w lidze. W niej Milan jest drugi, a Inter czwarty, chociaż oba zespoły dzieli ledwie punkt. Inter zagra u siebie z Empoli, zaś Milan czeka dopiero we wtorek trudny wyjazd do Rzymu na spotkanie z Lazio. Warto dodać, że już niedługo rewanż w derbach Mediolanu. 5 lutego czas na starcie ligowe, którego gospodarzem będą Neroazzurri.