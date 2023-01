Salernitana – Napoli. Typy, kursy (21.01.2023)

W sobotę popołudniu Napoli rozegra kolejny mecz we włoskiej Serie A. Tym razem rywalem lidera ligi będzie Salernitana.



Salernitana – Napoli zapowiedź (sobota, 18:00)

Napoli przed tygodniem poradziło sobie w hicie ligi włoskiej z Juventusem ogrywając tego rywala aż 5:1. Do wpadki piłkarze Sapellettiego doprowadzili za to we wtorek, kiedy Napoli sensacyjnie odpadło z Pucharu Włoch z Cremonese. Teraz jednak Napoli będzie chciało powrócić na ścieżkę wygranych podczas spotkania w Serie A.

Rywalem będzie Salernitana, która zajmuje szesnaste miejsce w tabeli Serie A. W poprzednich czterech meczach ten zespół zdobył tylko jeden punkt, a miało to miejsce przy okazji remisu 1:1 z Torino. Przed tygodniem Salernitana przegrała aż 2:8 z Atalantą.

Salernitana – Napoli kursy bukmacherów

Bukmacher LV BET przygotował na ten mecz następujące kursy:

Wygrana Salernitany, kurs: 9.00

Remis, kurs: 5.40

Wygrana Napoli, kurs: 1.36

Salernitana – Napoli nasze typy

Nasze typy Napoli 1.36

Obie drużyny strzelą gola - nie 1.82

Salernitana – Napoli fakty meczowe

Gospodarze zdobyli jeden punkt w czterech poprzednich meczach

Goście w tygodniu odpadli z Pucharu Włoch przegrywając z Cremonese

Goście są liderem ligi włoskiej, a gospodarze są na 16. miejscu

