Spezia – AS Roma. Typy, kursy (22.01.2023)

W niedzielne popołudnie dojdzie do spotkania pomiędzy Spezią a AS Romą. Początek o godzinie 18:00.



Spezia – AS Roma zapowiedź (niedziela, 18:00)

Wyżej w tabeli znajdują się goście niedzielnego spotkania. AS Roma na ten moment okupuje szóste miejsce w ligowej hierarchii mając na koncie 34 punkty, czyli tyle samo co czwarte Lazio oraz piąta Atalanta. Oznacza to, że w przypadku wygranej, Roma może awansować nawet na pozycję dającą prawo gry w LM.

Zamieszana w walkę o ligowy byt cały czas jest Spezia, która znajduje się na 15. miejscu mając sześć oczek przewagi nad osiemnastą Veroną. Ostatnie cztery ligowe spotkania okazały się jednak dla Spezii całkiem udane, bowiem zespół wygrał z Torino oraz zremisował z Atalantą oraz Lecce.

Spezia – AS Roma kursy bukmacherów

Bukmacher SUPERBET przygotował na ten mecz następujące kursy:

Wygrana Spezii, kurs: 4.60

Remis, kurs: 3.70

Wygrana Romy, kurs: 1.80

Spezia – AS Roma nasze typy

Nasze typy Roma 1.80 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.95 ZAGRAJ

Spezia – AS Roma fakty meczowe

Roma traci trzy punkty do strefy LM

Spezia ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową

Spezia nie przegrała w ostatnich trzech ligowych meczach

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Wolfsburg – Freiburg