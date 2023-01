🇦🇷 Argentyna – Brazylia 🇧🇷 typy, kursy (24.01.2023)

W ubieg艂ym tygodniu wystartowa艂y m艂odzie偶owe mistrzostwa Ameryki Po艂udniowej. W jednym z najciekawszych spotka艅 trzeciej kolejki turnieju czeka nas prawdziwy klasyk. Argentyna zmierzy si臋 z Brazyli膮.聽

Argentyna U20 – Brazylia U20 zapowied藕 (wtorek, 1:30)

Reprezentacja Argentyny do lat 20 rozpocz臋艂a turniej od pora偶ki z m艂odzie偶ow膮 reprezentacj膮 Paragwaju. W drugiej kolejce Albicelestes na pewno b臋d膮 chcieli pu艣ci膰 s艂aby pocz膮tek w zapomnienie, jednak droga do poprawienia humoru sobie oraz kibicom wcale nie jest taka prosta. M艂odych Argenty艅czyk贸w czeka bowiem starcie z Brazyli膮.

Canarinhos, w przeciwie艅stwie do Argentyny, rozpocz臋li mistrzostwa Ameryki Po艂udniowej od wygranej i to bardzo g艂adkiej, bowiem 3:0 z Peru. Wydaje si臋, 偶e nic nie stoi na przeszkodzie, by rozp臋dzeni Brazylijczycy dopisali do swojego konta komplet punkt贸w r贸wnie偶 w drugim starciu.

Argentyna U20 – Brazylia U20 nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e to Brazylia si臋gnie po zwyci臋stwo.

Argentyna U20 – Brazylia U20 kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Argentyny U20, kurs: 2.80

remis, kurs: 3.15

wygrana Brazylii U20, kurs: 2.35

Argentyna U20 – Brazylia U20 fakty meczowe

Argentyna U20 przegra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie obu reprezentacji zako艅czy艂o si臋 remisem

Brazylia U20 przegra艂a tylko 2 z 10 ostatnich spotka艅

Argentyna U20 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Paragwaj U20 – Argentyna U20 2:1

Ekwador U20 – Argentyna U20 0:3

Kolumbia U20 – Argentyna U20 2:0

Argentyna U20 – Chile U20 0:1

Urugwaj U20 – Argentyna U20 0:2

Brazylia U20 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Peru U20 – Brazylia U20 0:3

Chile U20 – Brazylia U20 3:2

Chile U20 – Brazylia U20 3:0

Brazylia U20 – Uzbekistan U20 1:0

Urugwaj U20 – Brazylia U20 0:1