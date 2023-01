Czas na Ekstraklasę: Powrót na boiska już w ten weekend

Piłkarze PKO Ekstraklasy wracają do gry. Już w najbliższy weekend rozegrana zostanie pierwsza wiosenna kolejka. Na starcie Miedź Legnica podejmować będzie Radomiak Radom.

Piątek 18:00 Miedź Legnica – Radomiak

Pierwszym meczem wiosny będzie starcie pomiędzy Miedzią Legnica a Radomiakiem. Gospodarze przystępują do tej rundy z ostatniego miejsca w tabeli mając pięć punktów straty do bezpiecznej pozycji. Ewentualna wygrana pozwoliłaby im coraz mocniej myśleć o utrzymaniu. Tymczasem Radomiak na ten moment okupuje spokojne miejsce w środku tabeli mając siedem oczek nad strefą spadkową.

Piątek 20:30 Stal Mielec – Lech Poznań

Jednym z najciekawszych meczów 18. kolejki będzie spotkanie Stali Mielec z Lechem Poznań. Wyżej w tabeli znajduje się Kolejorz, który do tej rundy przystępuje z szóstej pozycji mając jeden mecz rozegrany mniej. Warto pamiętać, że od momentu powrotu Stali do Ekstraklasy Lech jeszcze nie wygrał przy Solskiego. Czy ta seria zostanie przełamana teraz?

Sobota 15:00 Warta Poznań – Raków Częstochowa

Lider tabeli, Raków rozpocznie zmagania w rundzie wiosennej od spotkania w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą. Zieloni wydają się zajmować spokojną pozycję w tabeli, bowiem do tej rundy Warta przystąpi z dziewiątej lokaty mając tyle samo punktów przewagi nad strefą spadkową. W sobotę faworytem meczu będzie oczywiście Raków, który od samego początku będzie chciał powiększać swoją przewagę nad peletonem.

Sobota 17:30 Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Kolejnym ze szlagierów 18. kolejki będzie starcie Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin. Obecnie to trzecia i czwarta drużyna tabeli, które mają po tyle samo punktów – 29. W pierwszym starciu obu ekip lepsza okazała się Pogoń, która po dużych emocjach wygrała 2:1. Teraz liczymy na podobne emocje. Początek w sobotę o 17:30.

Sobota 20:00 Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin

W sobotni wieczór rozegrane zostaną derby pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin. Podczas pierwszego meczu obu ekip padł bezbramkowy remis. My życzymy sobie znacznie lepszego widowiska, na przykład takiego, jakie miało miejsce w sezonie 19/20, gdzie doszło do wyniku 4:4. Spotkanie we Wrocławiu będzie także okazją do debiutu w roli szkoleniowca Zagłębia dla Waldemara Fornalika.

Niedziela 12:30 Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

Jedni i drudzy spokojnie mogą kandydować do miana największego rozczarowania w tym sezonie. Piast zakończył ubiegłą rundę w strefie spadkowej tracąc jeden punkt do bezpiecznego miejsca. Z kolei Jagiellonia zajmuje 13. miejsce i ma tylko dwa oczka przewagi nad kreską. W przypadku porażki przy Okrzei Jaga może znaleźć się w strefie spadkowej.

Niedziela 15:00 Legia Warszawa – Korona Kielce

Korona Kielce misję w postaci utrzymania będzie musiała rozpocząć od bardzo trudnego zadania, bowiem Scyzoryki rozpoczynać zmagania będą przy Łazienkowskiej. Do tej rundy Korona przystąpi z przedostatniej lokaty mając na koncie trzynaście oczek. Z kolei Legia będzie chciała utrzymać miejsce na podium – na ten moment stołeczni tracą dziewięć oczek do lidera z Częstochowy.

Niedziela 17:30 Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Do bardzo ciekawego spotkania dojdzie w Gdańsku, gdzie Lechia podejmie Wisłę Płock. Gospodarze tego starcia do rundy wiosennej przystępować będą z czternastej pozycji, ale nad strefą spadkową mają tylko punkt przewagi. Apetyty na awans do pucharów ma z kolei Wisła Płock, która zajmuje piątą lokatę z dorobkiem 28 punktów.

Poniedziałek 19:00 Cracovia – Górnik Zabrze

Kolejkę zakończymy przy Kałuży, gdzie Cracovia podejmować będzie Górnika Zabrze. Obie drużyny są bardzo nieregularne w tym sezonie. Wyżej w tabeli znajdują się Pasy, które znajdują się na ósmej lokacie mając 25 punktów. Na dwunastej pozycji plasuje się Górnik, który traci do swojego poniedziałkowego rywala pięć oczek.