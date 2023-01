Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin. Typy, kursy (28.01.2023)

Sobota w PKO Ekstraklasie zakończy się derbowym starciem pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 20:00.



Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin zapowiedź (sobota, 20:00)

Śląsk Wrocław zakończył ubiegł rok na 11. miejscu w tabeli. WKS zgromadził do tej pory 21 punktów. Śląskowi dość daleko do strefy europejskich pucharów, bowiem strata do TOP3 wynosi osiem oczek. Mniej, bo pięć punktów przewagi, Śląsk ma nad strefą spadkową. Przypomnimy, że poprzednią rundę WKS zakończył remisem 0:0 z Legią Warszawa.

Po drugiej stronie stanie KGHM Zagłębie Lubin, gdzie doszło do dość dużych zmian. Pracę stracił Piotr Stokowiec, a nowym szkoleniowcem Miedziowych został Waldemar Fornalik. Na ten moment Zagłębie zajmuje 15. lokatę w tabeli i ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Celem, który został postawiony nad nowym trenerem jest zapewnienie spokojnego utrzymania.

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin nasze typy

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin kursy bukmacherów

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin fakty meczowe

Śląsk Wrocław zajmuje 11. miejsce w tabeli, a Zagłębie okupuje 15. lokatę

W pierwszym meczu obu drużyn padł remis 0:0

Mecz ze Śląskiem będzie debiutem w Zagłębiu dla Waldemara Fornalika

