Cremonese – Inter. Typy, kursy (28.01.2023)

Drugim sobotnim meczem w Serie A będzie spotkanie Cremonese z Interem Mediolan. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 18:00.



Cremonese – Inter zapowiedź (sobota, 18:00)

Goście znajdują się na czwartym miejscu w tabeli. Ostatni czas był dla Interu słodko-gorzki. Przed siedmioma dniami Inter pokonał Milan w Superpucharze Włoch 3:0, ale kilka dni później przegrał w lidze u siebie z Empoli. Poprzez tę porażkę strata Interu do lidera wynosi już trzynaście punktów. Co więcej, tuż za plecami Mediolańczyków znajduje się AS Roma.

Cremonese znajduje się na ostatniej lokacie w tabeli. Podczas ubiegłego weekendu ekipa poniedziałkowych gospodarzy zremisowała na wyjeździe z Bolonią 1:1. Wcześniej Cremonese sprawiło ogromną sensację w Pucharze Włoch, gdzie nieoczekiwanie wyeliminowało Napoli. Nie zmienia to jednak faktu, że faworytem sobotniego starcia pozostaje Inter.

Cremonese – Inter nasze typy

Nasze typy Inter 1.52 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.81 ZAGRAJ

Cremonese – Inter kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

Cremonese wygra, kurs: 6.25

Remis, kurs: 4.60

Inter wygra, kurs: 1.52

Cremonese – Inter fakty meczowe

Inter traci do lidera już 13 punktów

Cremonese nie przegrało dwóch poprzednich meczów

Cremonese znajduje się na ostatnim miejscu i traci 9 punktów do bezpiecznej lokaty

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Empoli – Torino