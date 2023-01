Niespodziewany zwrot akcji w sprawie transferu Arnauta Danjumy!

Jeszcze we wtorkowe przedpołudnie wszystko wskazywało na to, że Arnaut Danjuma zasili Everton i pomoże ekipie “The Toffees” w walce o utrzymanie. W ostatniej chwili do gry o reprezentanta Holandii wkroczył Tottenham, który zdołał przechwycić transakcję i ostatecznie zagwarantował sobie wypożyczenie zawodnika.

Arnaut Danjuma trafił do Villarreal z Bournemouth w sierpniu 2021 roku. O ile w ubiegłej kampanii 25-latek był dość ważnym ogniwem zespołu, tak w trwającym sezonie, Danjuma zanotował niecałe 500 minut w LaLiga, a także dorzucił 5 występów w Lidze Konferencji Europy oraz 2 mecze w Pucharze Króla.

Ofensywny gracz wyraził chęć zmiany zespołu. Przedstawiciele Danjumy rozpoczęli poszukiwania klubu. Po 25-latka zgłosił się Everton, który chciał wypożyczyć holenderskiego gracza. Transakcja była na tak zaawansowanym poziomie, że w poniedziałek Danjuma opublikował tweeta: born ready, sugerując dołączenie do Evertonu.

Zwrot akcji

We wtorek do gry o 25-latka włączył się Tottenham. Jak informuje Fabrizio Romano, ekipa “Kogutów” zdołała przechwycić transakcję i tym samym Arnaut Danjuma trafi do londyńskiego klubu na zasadzie wypożyczenia. Najprawdopodobniej obie strony uzgodnią opcję wykupu.