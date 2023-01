Schalke 04 – Koeln 🇩🇪 Typy, kursy (29.01.2023)

W ramach niedzielnego meczu 18. kolejki Bundesligi, Schalke zagra na w艂asnym obiekcie z Koeln. Czy zesp贸艂 z Gelsenkirchen zdo艂a podnie艣膰 si臋 po kolejnej dotkliwej pora偶ce i wywalczy chocia偶by punkt w tym spotkaniu?

Schalke 04 – Koeln zapowied藕 (niedziela, 15:30)

W bardzo nieciekawy po艂o偶eniu jest Schalke. Mowa o zespole, kt贸ry zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ze strat膮 siedmiu oczek do bezpiecznej lokaty. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 gracze Schalke zdobyli do tej pory dziewi臋膰 punkt贸w w siedemnastu spotkaniach, trudno na ten moment wyobrazi膰 sobie, by klub z Gelsenkirchen wywalczy艂 utrzymanie. W szczeg贸lno艣ci, 偶e ca艂y czas radzi sobie kiepsko, czego dowodem jest chocia偶by ostatnia pora偶ka z Lipskiem a偶 1:6.

FC Koeln to z kolei dziesi膮ty zesp贸艂 niemieckiej ekstraklasy, kt贸ry w pi臋ciu ostatnich ligowych spotkaniach zdoby艂 cztery oczka, wygrywaj膮c z Werderem Brema a偶 7:1, a tak偶e remisuj膮c na wyje藕dzie z Bayernem Monachium. Oba te mecze sugeruj膮, i偶 gracze Koeln powinni osi膮gn膮膰 pozytywny rezultat w niedzielne popo艂udnie.

Schalke 04 – Koeln nasze typy

Spodziewamy si臋, i偶 Koeln wywiezie z Gelsenkirchen chocia偶by remis.

Nasze typy Koeln strzeli powy偶ej 1.5 gola i wygra jedn膮 z po艂贸w 2.10 Zagraj!

Zagraj! Koeln wygra mecz i wykona wi臋cej rzut贸w ro偶nych 3.00 Zagraj!

Schalke 04 – Koeln kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Schalke wygra, kurs: 3.75

Remis, kurs: 3.70

Koeln wygra, kurs: 2.00

Schalke 04 – Koeln fakty meczowe

Pi艂karze Schalke nie wygrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Koeln wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Schalke zanotowa艂o pora偶k臋

Schalke 04 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Schalke 04 – RB Lipsk 1:6

Eintracht Frankfurt – Schalke 04 3:0

Schalke 04 – Werder Brema 0:1

Schalke 04 – FC Nurnberg 0:1

Schalke 04 – Zurich 2:2

Koeln pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayern Monachium – Koeln 1:1

Koeln – Werder Brema 7:1

Koeln – Lommel SK 5:0

Koeln – Hamburger SV 4:0

Koeln – Meppen 1:0

