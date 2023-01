Brest – Angers 🇫🇷 Typy, kursy (29.01.2023)

W niedzielnym meczu dwudziestej kolejki Ligue 1 powalcz膮 ze sob膮 dwie dru偶yny z do艂u tabeli. Brest podejmie na w艂asnym terenie Angers.聽

Brest – Angers zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Jeste艣my ju偶 za p贸艂metkiem sezonu w Ligue 1, a sytuacja Brest wci膮偶 wygl膮da nie najlepiej. Gospodarze niedzielnego meczu plasuj膮 si臋 tu偶 nad stref膮 spadkow膮 i maj膮 na swoim koncie tylko trzy zwyci臋stwa odniesione w obecnej kampanii. Druga po艂owa sezonu b臋dzie decyduj膮ca dla los贸w Brest i gospodarze maj膮 szanse rozpocz膮膰 j膮 w naprawd臋 dobry spos贸b.

Brest przyjdzie bowiem zmierzy膰 si臋 na w艂asnym stadionie z Angers, czyli dru偶yn膮, kt贸ra znajduje si臋 w o wiele gorszej sytuacji. Go艣cie ugrz臋藕li bowiem na dnie tabeli i niezbyt wida膰 perspektywy na to, by mieli z tego dna si臋 podnie艣膰. Zaledwie dwie wygrane i tylko osiem punkt贸w to zwiastun tego, 偶e Angers mo偶e mie膰 w tym sezonie ogromne problemy z utrzymaniem.

Brest – Angers nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Brest – Angers kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Brest, kurs: 2.20

remis, kurs: 3.50

wygrana Angers, kurs: 3.40

Brest – Angers fakty meczowe

Angers przegrali wszystkie pi臋膰 ostatnich spotka艅 ligowych

Brest wygra艂 tylko trzy spotkania w tym sezonie Ligue 1

Poprzednie starcie obu dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Brest

Brest – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brest – Lens 1:3

Toulouse – Brest 1:1

Brest – Lille 0:0

Avranches – Brest 0:2

Monaco – Brest 1:0

Angers – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Strasbourg Koenigshoffen – Angers 0:1

Angers – Clermont 1:2

PSG – Angers 2:0

Strasbourg – Angers 0:1 (0:0)

Angers – Lorient 1:2

