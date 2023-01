Ajaccio – Lyon 🇫🇷 Typy, kursy (29.01.2023)

W niedzielne popo艂udnie na boisko wybiegn膮 tak偶e pi艂karze Lyonu, kt贸rych czeka wyjazdowe starcie ze znajduj膮cym si臋 w strefie spadkowej Ajaccio.聽

Ajaccio – Lyon zapowied藕 (niedziela, 17:05)

Ajaccio ma p贸ki co na swoim koncie zaledwie pi臋tna艣cie punkt贸w, co jest wynikiem znacznie poni偶ej oczekiwa艅, zwa偶ywszy, 偶e wchodzimy w艂a艣nie w drug膮 po艂ow臋 sezonu Ligue 1. Je艣li gospodarze niedzielnego spotkania zanotuj膮 w rundzie rewan偶owej zbli偶one rezultaty do tych z jesieni i zimy, to mog膮 mie膰 ogromne problemy z utrzymaniem si臋.

Ajaccio ma jednak niewielkie szanse na to, by rozpocz膮膰 drug膮 cz臋艣膰 sezonu w dobry spos贸b. Przyjdzie im bowiem zmierzy膰 si臋 z Lyonem, kt贸rzy mierzy w zupe艂nie inne cele ni偶 gospodarze. Lyon plasuje si臋 bowiem obecnie na dziewi膮tej pozycji, jednak zdecydowanie ma ambicje na wi臋cej. Na pewno go艣cie b臋d膮 si臋 starali rozpocz膮膰 rund臋 rewan偶ow膮 od zwyci臋stwa.

Ajaccio – Lyon nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Lyonu.

Nasze typy Lyon 1.85 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.90 Zagraj

Ajaccio – Lyon kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ajaccio, kurs: 4.50

remis, kurs: 3.70

wygrana Lyonu, kurs: 1.85

Ajaccio – Lyon fakty meczowe

Ajaccio przegra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich meczu ligowych

Lyon wygra艂 tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Poprzedni mecz obu ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Lyonu

Ajaccio – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Toulouse – Ajaccio 2:0

Monaco – Ajaccio 7:1

Ajaccio – Reims 0:1

Jura Sud – Ajaccio 1:2

Toulouse – Ajaccio 2:0

Lyon – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chambery – Lyon 0:3

Lyon – Strasbourg 1:2

Nantes – Lyon 0:0

Lyon – Metz 2:1

Lyon – Clermont 0:1

