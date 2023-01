FC Voluntari – CFR Cluj 🇷🇴 Typy, kursy (30.01.2023)

W poniedzia艂kowy wiecz贸r na muraw臋 wybiegnie lider rumu艅skiej ekstraklasy, kt贸ry w wyjazdowym meczu zmierzy si臋 z FC Voluntari.聽

FC Voluntari – CFR Cluj zapowied藕 (poniedzia艂ek, 19:00)

Po dwudziestu dw贸ch kolejkach FC Voluntari ma na swoim koncie 26 punkt贸w i plasuje si臋 na 贸smym miejscu rumu艅skiej ekstraklasy. Nie jest to zbyt spektakularny wynik, jednak powod贸w do narzeka艅 nie ma zbyt wiele, bowiem gospodarze wci膮偶 maj膮 szanse, by zako艅czy膰 faz臋 zasadnicz膮 w rundzie mistrzowskiej.

Praktycznie pewni udzia艂u w rundzie mistrzowskiej mog膮 by膰 za to pi艂karze Cluj, kt贸rzy na przestrzeni ca艂ego sezonu spisuj膮 si臋 naprawd臋 dobrze, jednak w ostatnim czasie wyniki z pewno艣ci膮 nie s膮 do ko艅ca takie, jakby chcieli. Mimo wszystko go艣cie wci膮偶 utrzymuj膮 si臋 na czele stawki i pozostaj膮 faworytem do mistrzostwa.

FC Voluntari – CFR Cluj nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e po trzy punkty si臋gn膮 go艣cie.

Nasze typy CFR Cluj 2.0 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.57 Zagraj

FC Voluntari – CFR Cluj kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana FC Voluntari, kurs: 4.0

remis, kurs: 3.40

wygrana CFR Cluj, kurs: 2.0

FC Voluntari – CFR Cluj fakty meczowe

Cluj wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

FC Voluntari wygra艂o tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w ligowych

Poprzednie starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 g艂adkim zwyci臋stwem Cluj

FC Voluntari – pi臋膰 ostatnich spotka艅

U. Cluj – FC Voluntari 2:1

FC Voluntari – Mezokovesd 2:1

FC Voluntari – Farul Constanta 1:1

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari 1:1

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari 4:0

CFR Cluj – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Farul Constanta – CFR Cluj 0:3

CFR Cluj – Heidenheim 2:2

Darmstadt – CFR Cluj 1:0

CFR Cluj – Kiel 1:1

CFR Cluj – FC Hermannstadt 0:1

