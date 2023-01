Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund. Typy, kursy (29.01.2023)

W niedzielnym meczu Bundesligi, który odbędzie się o godzinie 17:30 Bayer Leverkusen podejmować będzie Borussię Dortmund. Bez wątpienia jest to jedno z najciekawiej zapowiadających się meczów tej kolejki.



Bayer – Dortmund zapowiedź (niedziela, 17:30)

Tabela ligi niemieckiej pozostaje bardzo spłaszczona. Przed spotkaniem w Leverkusen gospodarze znajdują się jednak w samym środku tabeli mając na koncie 24 punkty. Na szóstej lokacie z kolei plasuje się Dortmund, który traci do lidera sześć oczek. W przypadku wygranej strata BVB do Bayernu zmaleje tylko do trzech punktów

Gospodarze niedzielnego meczu udanie wznowili rozgrywki ligowej po przerwie na mistrzostwa świata. Najpierw Bayer pokonał Borussię Monchengladbach 3:2, a następnie okazał się lepszy od VFL Bochum, które udało się ograć 2:0. Czy podobne wyniki Aptekarze będą w stanie osiągnąć w starciu z BVB?

Bayer – Dortmund nasze typy

Nasze typy Remis 3.75 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.47 ZAGRAJ

Bayer – Dortmund kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Bayeru, kurs: 2.40

remis, kurs: 3.75

wygrana BVB, kurs: 2.80

Bayer – Dortmund fakty meczowe

Bayer i BVB wygrały dwa pierwsze mecze po przerwie na MŚ

BVB w przypadku wygranej zbliży się do lidera na 3 punkty

Bayer zajmuje 9. miejsce w tabeli

Inne mecze

Juventus – Monza