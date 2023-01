Anderlecht – Antwerpia. Typy, kursy (29.01.2023)

Niedzielne granie w lidze belgijskiej rozpocznie się o godzinie 13:30. Wówczas na murawie w Brukseli Anderlecht podejmować będzie Antwerpię.



Anderlecht – Antwerpia zapowiedź (niedziela, 13:30)

Anderlecht od kilku lat nie może powrócić do ścisłej czołówki ligi belgijskiej. Kłopoty z tym zadaniem w stolicy Belgii mają także w tym sezonie. Póki co Anderlecht zajmuje jedenaste miejsce w tabeli i traci pięć punktów do grupy mistrzowskiej.

Wyżej w tabeli znajduje się Antwerpia, która jest trzecia. Na ten moment zespół Antwerpii ma jednak sporą stratę do prowadzącej dwójki. Lider, którym jest Genk ma dziesięć punktów przewagi nad Antwerpią. W poprzednich trzech meczach Antwerpia odniosła dwie wygrane przeciwko Oostendzie oraz St. Liege.

Anderlecht – Antwerpia nasze typy

Anderlecht – Antwerpia kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Anderlechtu, kurs: 2.70

remis, kurs: 3.30

wygrana Antwerpii, kurs: 2.59

Anderlecht – Antwerpia fakty meczowe

Anderlecht jest na 11. miejscu w tabeli, z kolei Antwerpia plasuje się na 3. lokacie

Anderlecht wygrał 1 spośród 5 poprzednich meczów

Antwerpia wygrała 2 spośród 3 poprzednich meczów

