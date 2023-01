Nantes – Marsylia 🇫🇷 Typy, kursy (01.02.2023)

Trudny wyjazd czeka Olympique Marsylia w 21. kolejce. Trzecia ekipa Ligue 1 wybiera si臋 na spotkanie z Nantes. To rywal, kt贸remu w ostatnim czasie… nie da si臋 strzeli膰 gola. Czy OM zostanie pierwszym zespo艂em w nowym roku, kt贸ry dokona tej sztuki?

Nantes – Marsylia zapowied藕 (艣roda, 19:00)

Siedem kolejnych gier bez straconego gola, to musi robi膰 wra偶enie. Oczywi艣cie nie by艂o w tym gronie dru偶yn ze 艣cis艂ej czo艂贸wki. Ale sam fakt takiej serii ju偶 jest dobry dla ekipy z drugiej po艂owy tabeli. W lidze by艂y trzy bezbramkowe remisy – Troyes, Lyon czy Clermont, ale tak偶e wygrane nad Auxerre czy Montpellier. Po drodze wyeliminowali tak偶e dwie przeszkody w Pucharze Francji – Virois oraz Thaon i s膮 ju偶 w 1/8 fina艂u. Pozycja w tabeli nadal jednak nie zachwyca, bo mowa o ekipie reprezentuj膮cej Francj臋 w pucharach, a s膮 dopiero na 13. lokacie.

Marsylia na trzecim miejscu w tabeli z dwoma punktami do Lens i pi臋cioma do PSG. Strata nie jest du偶a, tym bardziej 偶e za kilka tygodni klasyk z paryskim liderem. Do tego czasu trzeba po prostu utrzyma膰 dystans lub spr贸bowa膰 go zmniejszy膰. Warto doda膰, 偶e je艣li OM wygra najbli偶szy wyjazd, w贸wczas przesunie si臋 na pozycje najlepszego wyjazdowicza ligi. W tym momencie jest w gronie trzech ekip punktuj膮cych powy偶ej 2pkt na wyjazd. Mog膮 jednak przeskoczy膰 w tabeli wyjazdowej Monaco oraz PSG.

Nantes – Marsylia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Nantes, kurs: 4.50

remis, kurs: 3.75

Marsylia, kurs: 1.78

Nantes – Marsylia nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz z ma艂膮 liczb膮 goli.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 1.92 ZAGRAJ

ZAGRAJ Remis 3.75 ZAGRAJ

Nantes – Marsylia fakty meczowe

Spotkanie 13. z trzeci膮 dru偶yn膮 tabeli. Oba zespo艂y dzieli 21pkt: 22 do 43 na korzy艣膰 go艣ci

Marsylia to trzeci najlepszy wyjazdowicz ligi w tym momencie – 20pkt w dziewi臋ciu delegacjach. Jednak je艣li wygraj膮, przeskocz膮 w tej tabeli Monaco i PSG, kt贸re maj膮 o punkt i dwa wi臋cej oraz spotkanie rozegrane wi臋cej

Nantes w domu zgarn臋艂o 14pkt w dziewi臋ciu grach

Nantes nie straci艂o gola w siedmiu kolejnych meczach, po powrocie z mundialu

W pierwszym meczu tych ekip pad艂 wynik 2:1 na Stade Velodrome

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lyon – Brest (艣roda)