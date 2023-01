Lyon – Brest 🇫🇷 Typy, kursy (01.02.2023)

Mecz dru偶yn, kt贸re ch臋tnie stawiaj膮 na pi艂karzy ze swojego regionu. Lyon podejmuje Brest i oczywi艣cie to gospodarze b臋d膮 faworytem tej potyczki. Ostatnio wygrali na wyje藕dzie, co nie jest regu艂膮, wi臋c czas tak偶e potwierdzi膰 dyspozycje w domu.聽

Lyon – Brest zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Olympique Lyon to zesp贸艂 graj膮cy mocno w kratk臋. Najlepiej obrazuje to ich dyspozycja po mundialu. Wygrana, pora偶ka, wygrana, remis, pora偶ka, wygrana, wygrana. Teraz jest szansa z艂apa膰 seri臋. Co ciekawe tylko jedna wygrana z tego grona nale偶a艂a do mecz贸w domowych, chocia偶 od dawna OL jest kojarzony z byciem dru偶yn膮 swojego boiska. Wygrali w Brescie na koniec ubieg艂ego roku, wygrali ostatnio w Ajaccio. W ten spos贸b zdobyli w tych grach 6 ze wszystkich jedenastu wyjazdowych punkt贸w! Po drodze przegrali dwa razy u siebie – Clermont i Strasbourg. Teraz czas odczarowa膰 sw贸j obiekt, kt贸ry do niedawna by艂 mocnym talizmanem, a w tym roku m臋czyli si臋 z drugoligowym Metz, gdy tam grali.

Brest w miniony weekend poprawi艂 sobie humory rozbijaj膮c Angers 4:0. To by艂 ju偶 trzeci mecz bez pora偶ki w lidze z rz臋du. Wcze艣niej remisy z Tuluz膮 oraz Lille. Prze艂om roku to jednak by艂y pora偶ki z Lyonem(2:4) i Monaco(0:1). W tym momencie pozycja 16., co oznacza, 偶e s膮 tu偶 nad stref膮 spadkow膮. Kolejny Strasbourg ma do nich trzy punktyu, podobnie jak Ajaccio. Kr贸tko m贸wi膮c nie mog膮 sobie pozwoli膰 na kolejne straty punkt贸w, a terminarz nie艂atwy: Lyon, Lens, Montpellier czy Monaco.

Lyon – Brest kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Lyon, kurs: 1.52

remis, kurs: 4.50

Brest, kurs: 6.00

Lyon – Brest nasze typy

Stawiamy na wyra藕ne zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Lyon 1.52

Lyon powy偶ej 1,5 bramki 1.57

Lyon – Brest fakty meczowe

Spotkanie 9. z 16. dru偶yn膮 Ligue 1. Oba zespo艂y dzieli 10pkt: 28 do 18 na korzy艣膰 gospodarzy

Lyon wi臋cej punkt贸w zdobywa u siebie: 17 do 11

Brest tak偶e lepiej punktuje u siebie, ale r贸偶nica jest mniejsza: 10 do 8 na korzy艣膰 domowych gier

W pierwszym meczu tych ekip Lyon wygra艂 4:2 na wyje藕dzie

