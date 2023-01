Real Madryt – Valencia 🇪🇸 Typy, kursy (02.02.2023)

Hiszpanie w 艣rodku tygodnia odrabiaj膮 zaleg艂o艣ci. W 艣rod臋 Barcelona, w czwartek Real Madryt. Kr贸lewscy podejmuj膮 Valencie i oczywi艣cie b臋d膮 faworytem. Celem tylko i wy艂膮cznie trzy punkty.

Real Madryt – Valencia zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Kilka dni temu Los Blancos rozegrali dobry mecz przeciwko Realowi Sociedad, ale tylko go zremisowali 0:0. To kolejna ju偶 strata punkt贸w w styczniu. Wcze艣niej przecie偶 przegrali z Villarrealem w lidze. Po drodze by艂 tak偶e przegrany Superpuchar Hiszpanii z Barcelon膮. Teraz czas, by dobrze rozpocz膮膰 kolejny miesi膮c. Strata do Barcelony przed zaleg艂ymi meczami to pi臋膰 punkt贸w. Patrz膮c na najbli偶szy terminarz ligowy, trzeba to nadrabia膰. Valencia, Mallorca, Elche i Osasuna to rywale, na kt贸rych trzeba po prostu zapunktowa膰 w komplecie. Nawet mimo ostatnich k艂opot贸w kadrowych zwi膮zanych z kontuzjami.

Valencia nadal w kryzysie. Odpadli z Pucharu Kr贸la, a w weekend polegli z Realem Valladolid. Zreszt膮 odk膮d wr贸ci艂a liga po mundialu, to zdobyli jeden punkt na Almerii. Poza tym dwa zwyci臋stwa pucharowe, ale rywalami by艂y kluby z ni偶szych lig – La Nucia i Sporting Gijon. Prac臋 straci艂 Gennaro Gattuso, kt贸ry jest ofiar膮 fatalnego zarz膮dzania na Mestalla. Nietoperze w tym momencie s膮 cztery lokaty nad stref膮 spadkow膮, ale to tylko punkt przewagi nad Cadizem. Kr贸tko m贸wi膮c widmo spadku realnie mo偶e zajrze膰 w tym sezonie przed tym wielkim klubem. Najbli偶sze tygodnie do 艂atwych nale偶e膰 nie b臋d膮. Czekaj膮 ich potyczki z Realem Madryt, Realem Sociedad, Athletikiem czy Barcelon膮.

Real Madryt – Valencia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Real, kurs: 1.43

remis, kurs: 4.90

Valencia, kurs: 6.90

Real Madryt – Valencia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy i prze艂amanie Viniciusa Juniora.

Real Madryt – Valencia fakty meczowe

Zaleg艂y mecz 17. kolejki, gdy obie dru偶yny przebywa艂y w Arabii Saudyjskiej podczas turnieju o Superpuchar Hiszpanii

Spotkanie drugiej z 14. dru偶yn膮 LaLiga. Oba zespo艂y dziel膮 22pkt: 42 do 20 na korzy艣膰 gospodarzy

Real Madryt u siebie rozegra艂 tylko osiem mecz贸w, ale ich bilans to 5-3-0 i bramki 16:7

Valencia na wyjazdach zdoby艂a tylko 6pkt w o艣miu grach

Valencia rozsta艂a si臋 przed chwil膮 z trenerem Gennaro Gattuso

Ostatni pojedynek tych ekip to wspomniany Superpuchar. Wtedy w meczu pad艂 wynik 1:1, a Real wygra艂 po karnych

